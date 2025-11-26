Presidenciais. Deputada socialista Isabel Moreira anuncia que está com Catarina Martins

A deputada do PS Isabel Moreira anunciou que apoiará Catarina Martins na primeira volta das Presidenciais.Numa longa publicação nas redes sociais, a deputada sublinha que Catarina Martins "toma partido" no que toca ao "SNS, à habitação e ao mundo do trabalho"."Catarina Martins recusa este novo mundo no qual se mede o preço a pagar por se erguer a voz em defesa de quem é “expulso” da comunidade que “decidiram”subitamente mais pequena, até encolher mais e mais. Os ciganos, depois as mulheres, certas mulheres, depois os imigrantes, em especial certos imigrantes, depois logo se vê", escreve. Além disso, Isabel Moreira elogia o facto de ninguém ficar de fora da candidatura da antiga coordenadora do Bloco de Esquerda:"Catarina Martins não exclui nenhuma destas violências do seu combate, ainda que o amor e a verticalidade não sejam hoje movimentos populares."Apesar de politicamente estar "separada", vincando as grandes diferenças para o Bloco de Esquerda, a socialista considera que é importante "votar numa mulher de esquerda, feminista" numa "era de triunfo horripilante de homens que fazem da violência machista o novo 'cool'".No Instagram, a candidata Catarina Martins agradeceu depois a "confiança" de Isabel Moreira.Esta é das primeiras manifestações públicas de elementos do PS favoráveis a candidatos de esquerda de António José Seguro, a primeira vinda do Parlamento também. Isabel Moreira, sabe-se, foi uma das pessoas de confiança de Alexandra Leitão e contribuiu também na aliança para a coligação Viver Lisboa. Existe uma proximidade natural e respeito institucional e ideológico por muitas figuras do Bloco de Esquerda. A luta feminista, por exemplo, tem unido Moreira e Livre e Bloco de Esquerda, até porque alguns dos comportamentos de desrespeito apontados ao Chega generalizaram-se às mulheres do Parlamento, trespassando a defesa individual de cada bancada.O PS, pelo que o DN pôde saber, não espera movimentações semelhantes nos próximos tempos, mas respeita a decisão da parlamentar sem celeumas. Até porque, recentemente, tem priorizado o combate político, prezando a própria independência que António José Seguro quer ter durante o percurso para Belém..Presidenciais 2026. Catarina Martins piscou olho a eleitores do PS e ouviu "marxista" de Gouveia e Melo.Ventura nega provocação de Filipe Melo no caso do beijo a Isabel Moreira e diz que Hugo Soares ameaçou Frazão