Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
António José Seguro esteve numa arruada em Alvalade com quase 300 pessoas
António José Seguro esteve numa arruada em Alvalade com quase 300 pessoasGerardo Santos
Política

Presidenciais. António José Seguro acaba ao bailarico sem ajustar o seu chapéu às cedências

Socialistas fizeram arruada em Alvalade e o candidato recusa negociações no discurso para cativar Jorge Pinto. Chamou especialistas do ambiente à agenda para angariar quem privilegie a ecologia.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
ambiente
António José Seguro
duarte cordeiro
Alvalade
Jorge Pinto
arruada
Partido Socialista
Reportagem DN
edição impressa
Presidenciais 2026
Miguel Prata Roque

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt