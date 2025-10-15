Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Seguro na apresentação da sua candidatura presidencial.
Seguro na apresentação da sua candidatura presidencial.Foto: Paulo Spranger
Política

Presidenciais 2026. Federações do PS aprovam António José Seguro para a corrida a Belém

Ex-secretário-geral tem socialistas ao lado. Poder de recolher votos ao centro é argumento. Vitórias a solo nas Autárquicas dão confiança a Carneiro. Convencer eleitorado em Lisboa e Porto é desafio.
