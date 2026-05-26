Pedro Passos Coelho critica políticos postiços que são como “prostitutos sem caráter”
FOTO: MANUEL DE ALMEIDA/LUSA
Política

Pedro Passos Coelho critica políticos postiços que são como “prostitutos sem caráter”

O antigo primeiro-ministro defende que a política tem de ter uma dimensão de liderança e criticou o que chamou de “uma maldição que tomou conta do espaço europeu e também do espaço português”.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho criticou esta terça-feira, 26 de maio, os políticos que, para tentarem agradar a todos ainda mais do que os populistas, se tornam postiços, comparando-os a “prostitutos sem caráter”.

Numa intervenção de quase 50 minutos na apresentação de um livro, Passos defendeu que a política tem de ter uma dimensão de liderança e criticou o que chamou de “uma maldição que tomou conta do espaço europeu e também do espaço português”: “Os líderes não quererem desagradar a ninguém, o que é uma coisa virtualmente impossível pelo menos durante muito tempo”.

O antigo líder do PSD avisou que quando, com medo do populismo, o político do chamado ‘mainstream’ “lhe veste a casaca para evitar que o populismo chegue com o voto ao palácio e resolve ser mais populista do que o populista, normalmente a história mostra que a coisa não funciona”.

“O que é autêntico e genuíno sempre se manifesta e de uma forma muito mais eficaz do que o que é postiço e então o postiço fica sem nada: fica sem integridade, fica como um prostituto sem caráter, sem reduto de pensamento, simplesmente vendido ao aplauso que o momento lhe possa fornecer”, afirmou, sem explicitar a quem dirigia o recado, numa apresentação onde esteve sentado ao lado do líder do Chega, André Ventura,

E continuou o alerta: “Mas a mesma multidão que o aplaude o condena passado muito pouco tempo quando o futuro que não é desejado chega”.

“Se não queremos que esse futuro chegue, se não queremos que esta Europa fluida tome conta do nosso espaço normativo e político, é preciso fazer qualquer coisa e qualquer coisa que nos distinga dos outros”, disse.

Passos voltou à ideia que transmitiu quando era primeiro-ministro de quem nem sempre o mais importante é vencer as eleições.

“Há pessoas que não se importam de perder a defender aquilo em que acreditam e o mundo vive disso: o mundo não vive daqueles que só querem ganhar com as ideias dos outros”, disse.

O antigo primeiro-ministro saudou que tenham sido tomadas em Portugal medidas para estancar uma imigração “considerada excessiva pela generalidade das pessoas”.

“Ao ritmo a que as coisas estavam, qualquer dia estaríamos com certeza a falar não do povo português, nem da cultura portuguesa nem de coisa nenhuma”, afirmou.

Pedro Passos Coelho critica políticos postiços que são como “prostitutos sem caráter”
Pedro Passos Coelho considera absurda e irrealista proposta do Chega de baixar idade da reforma
Pedro Passos Coelho critica políticos postiços que são como “prostitutos sem caráter”
Passos Coelho recomenda a Montenegro que se concentre na sua missão
Pedro Passos Coelho
Antigo primeiro-ministro
Diário de Notícias
www.dn.pt