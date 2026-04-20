Pedro Nuno Santos vai voltar ao Parlamento na quarta-feira para retomar o mandato de deputado

Pedro Nuno Santos vai voltar ao Parlamento na quarta-feira, sabe o Diário de Notícias. O ex-secretário-geral do PS, que se demitiu do cargo após as Legislativas de 2025, vai retomar o mandato para o qual foi eleito. O DN sabe que não foram dadas quaisquer entradas de pedidos de renúncia de mandato na última semana, o que teria de ser comunicado aos serviços para que se efetivasse a substituição. Atualmente, Lia Ferreira ocupava o posto de deputada, participando nas comissões de Educação, Segurança Social e Assuntos Europeus e só poderia continuar em caso de decisão de renúncia de mandato por parte de Pedro Nuno Santos, também ele eleito pelo círculo de Aveiro. Recorde-se que os deputados podem pedir suspensões de mandato que perfaçam, ao longo da legislatura, seis meses de ausência. Pedro Nuno Santos afastou-se a 24 de outubro, antes do Orçamento do Estado, e tem tido parca presença em momentos entre elementos do Partido Socialista, recatando-se até nas redes sociais em variadíssimas alturas. No entanto, basta aparecer no Parlamento, sem ter de o comunicar, para voltar ao mandato que é seu por direito.Como o DN noticiou na passada semana, a deputada Lia Ferreira não tinha sido "contactada" ainda pelo antigo secretário-geral, daí desconhecer o seu futuro na Assembleia da República. No entanto, várias fontes próximas de Pedro Nuno Santos no Partido Socialista aventaram, nas últimas duas semanas ao DN, a probabilidade de o regresso ser consumado. Ao DN foi transmitido o inequívoco o apoio que os militantes e deputados dão ao seu eventual regresso. “Depende da sua vontade, mas considero normal que um deputado volte e acho que é importante para o país a sua ação”, advogou Hugo Oliveira, deputado e presidente da Federação de Aveiro, distrito de onde é natural o ex-secretário-geral. “Se voltar ao Parlamento não será para desestabilizar, fui colega de gabinete e conheço-o há muitos anos. Acho que se retomar o mandato é importante para o país”, disse, por seu lado, João Portugal, presidente da Federação do PS de Coimbra. “Não vejo objeções de qualquer tipo e o grupo parlamentar só tem a ganhar com a experiência do Pedro Nuno Santos”, valorizou também o líder da Federação de Portalegre e deputado, Luís Testa..Pedro Nuno Santos suspende mandato antes da votação do Orçamento de Estado.PS espera decisão de Pedro Nuno Santos quanto ao lugar de deputado