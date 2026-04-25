Pedro Delgado Alves explica porque virou as costas a Aguiar-Branco na sessão solene do 25 de Abril

O deputado socialista Pedro Delgado Alves acusou este sábado, 25 de abril, o presidente da Assembleia da República de prestar "um mau serviço" e de caricaturar o controlo da transparência e funcionamento das instituições, justificando assim o ter virado as costas a Aguiar-Branco no final do seu discurso na sessão solene do 25 de Abril, no Parlamento."O discurso do senhor presidente da Assembleia da República desvalorizou o trabalho que se tem feito ao longo de muitos anos para garantir a transparência e o funcionamento das instituições, caricaturou a forma como funciona o controlo de transparência, as incompatibilidades, as portas giratórias, algo que é exigido pela sociedade como uma forma de credibilizar o exercício de funções públicas, mistura coisas que são interesse público com interesse privado, prestou um mau serviço na intervenção que fez hoje", disse o deputado socialista à agência Lusa.Pedro Delgado Alves disse que "nas sessões solenes não há espaço, normalmente, para protestos ou para coisas similares", e daí ter virado as costas para mostra o seu desagrado."É sabido que tenho trabalhado muito nestes temas, se calhar levo a peito, de forma mais próxima, uma forma tão agressiva como o Presidente da Assembleia da República o fez, até jocosa que não correspondeu àquilo que devia ser a função do Presidente da Assembleia como guardião da instituição parlamentar e das instituições", acrescentou..Apelo à transparência nos donativos aos partidos e ataques aos "donos de Abril" marcam sessão solene