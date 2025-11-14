PCP denuncia alegada produção em Portugal de moedas destinadas a Israel

O PCP denunciou esta sexta-feira (14 de novembro) a alegada produção, pela Casa da Moeda, de dois milhões de moedas para Israel, perguntando ao ministro dos Negócios Estrangeiros se não se trata de um “sinal inadequado” transmitido pelo Estado português.Numa pergunta dirigida a Paulo Rangel através da Assembleia da República, a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, afirma que a empresa pública Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM) “estará a proceder à produção de dois milhões de moedas, ainda durante o ano de 2025, para o Estado de Israel”.Segundo o PCP, está “igualmente perspetivada a visita oficial de uma delegação do Governo israelita à INCM para assinalar a cunhagem das primeiras moedas”.O partido refere que há mais de dois anos que “Israel leva a cabo um genocídio na Faixa de Gaza, cometendo crimes e atrocidades diárias contra o povo palestiniano que atingiram proporções sem precedentes”.“Aponta-se para várias centenas de milhares de palestinianos mortos e feridos, sendo muitas dezenas de milhares dos quais crianças, em resultado do genocídio levado a cabo por Israel”, lê-se.Para o PCP, “as relações entre o Governo português e o Governo israelita não devem consubstanciar uma forma de cumplicidade com a continuada agressão e violação dos direitos nacionais do povo palestiniano por parte de Israel”.“Tendo o Estado português reconhecido, em setembro passado, o Estado da Palestina, é imperioso que o Governo português adote uma posição ativa em prol do estabelecimento do Estado da Palestina nas fronteiras de 1967 e com capital em Jerusalém Leste e do cumprimento do direito de retorno dos refugiados palestinianos”, refere-se.O PCP pergunta assim a Paulo Rangel que conhecimento tem o Governo da alegada produção de moedas destinada ao Estado de Israel.“Não considera que a produção de dois milhões de moedas israelitas por parte de uma empresa pública portuguesa, assim como a visita de uma delegação do Governo israelita a essa mesma empresa no quadro desse propósito, constituem sinais inadequados por parte do Estado português face à insistência de Israel na sua política de ocupação e agressão contra o povo palestiniano?”, questiona o partido.O PCP quer também saber que medidas efetivas é que o Governo está implementar para “pressionar Israel a respeitar e cumprir os direitos nacionais do povo palestiniano, conforme determinam inúmeras resoluções da ONU”..MNE assume falhas na paragem nas Lajes de caças dos EUA para entrega a Israel e vai apurar responsabilidades."Isso não vai acontecer". A reação de Netanyahu no dia em que Reino Unido, Canadá, Austrália e Portugal reconhecem Estado da Palestina.Grupo de manifestantes pró-Palestina bloqueia comboios na estação do Rossio