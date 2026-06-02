Paulo Núncio foi entrevistado pelo DN no seu gabinete, onde tem os retratos de todos os anteriores líderes parlamentares centristas.
Paulo Núncio foi entrevistado pelo DN no seu gabinete, onde tem os retratos de todos os anteriores líderes parlamentares centristas.Reinaldo Rodrigues
Política

Paulo Núncio: "É importante que seja possível ultrapassar chumbo do Constitucional à perda de nacionalidade"

Líder parlamentar centrista antecipa proposta de revisão constitucional do seu partido, depois de um primeiro ano de legislatura marcado pela aprovação de propostas que descreve como "CDS a ser CDS".
Leonardo Ralha
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