Parlamento revoga lei que permite mudança de sexo em menores

O Parlamento votou favoravelmente os projetos de lei avançados pelo Chega, PSd e CDS que pretendiam revogação da lei n.º 38/2018, de 7 de agosto, que consagra "que consagra o direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e à proteção das características sexuais de cada pessoa".As iniciativas da direita foram aprovadas com os votos contra do PS, IL, PAN, Livre, BE, PCP e JPP.No sentido contrário, a a iniciativa do BE, que defende que sejam emitidas "medidas administrativas que as escolas devem adotar para efeitos da implementação do disposto no n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 38/2018, de 7 de agosto, que estabelece o direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa", foi rejeitada com os votos contra do Chega, CDS, IL e PSD, e com a abstenção do PCP.Em atualização..Direita não quer mudança de sexo para menores.PSD com disciplina de voto no projeto do partido sobre mudança de género no registo civil