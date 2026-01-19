Os números, os recordes e as fraturas de um país à procura de um novo Presidente

A primeira volta das eleições presidenciais deixou números expressivos, recordes históricos e sinais claros de mudança no comportamento eleitoral. Com uma participação que não se via há duas décadas, uma diferença mínima entre os dois candidatos mais votados e um mapa eleitoral marcado por contrastes sociais e territoriais, os resultados ajudam a perceber melhor o país que foi às urnas. Dos concelhos mais pobres aos mais ricos, da abstenção aos votos nulos, estes são os principais números e curiosidades que marcaram esta primeira volta (números às 16 horas desta segunda-feira, quando faltavam apurar apenas os resultados de seis consulados no exterior).1,75 milhões de votosAntónio José Seguro foi o candidato mais votado, somando 1.754.895 votos, o equivalente a 31% do total. Um resultado que representa mais cerca de 200 mil votos do que aqueles que o PS obteve nas últimas eleições legislativas, sinal de uma mobilização superior à do próprio partido, que inicialmente hesitou no apoio.4,38% à esquerdaOs candidatos posicionados à esquerda de António José Seguro ficaram-se por uma soma de 4,38%, pouco mais de 240 mil votos. É o pior resultado histórico deste espaço político em eleições presidenciais, confirmando dificuldades em afirmar uma alternativa autónoma.47,65% de abstençãoCom 5.767.034 votantes entre 11.017.133 eleitores inscritos, a taxa de participação atingiu 47,65%, antes de apurados os votos dos seis consulados em falta. Trata-se da menor abstenção em duas décadas, desde as presidenciais em que Cavaco Silva venceu um batalhão de esquerda composto Manuel Alegre, Mário Soares, Jerónimo de Sousa, Francisco Louçã e Garcia Pereira em 2006, quando a abstenção ficou nos 36%.11,34%, a grande derrota de MendesLuís Marques Mendes obteve apenas 11,34%, o pior resultado alguma vez alcançado por um candidato apoiado pelo PSD. Até agora, o registo mais baixo pertencia a Joaquim Ferreira do Amaral, que somou 34,6% em 2001, nas eleições que reelegeram Jorge Sampaio.428 mil votos de diferençaA distância entre António José Seguro e André Ventura foi de apenas 428.251 votos, a margem mais curta de sempre numa primeira volta de presidenciais. O anterior mínimo remontava a 1996, quando Jorge Sampaio venceu Cavaco Silva por 432.415 votos.65381: votos nulos superam brancosPela primeira vez em eleições presidenciais, os votos nulos (65.381) superaram os votos em branco (61.226). No conjunto, superaram qualquer dos candidatos da esquerda à esquerda de Seguro.225 concelhos “Seguros”O candidato socialista venceu em 225 dos 308 concelhos do país, quase três quartos do total: 211 no continente e 14 nos Açores. Uma vitória territorialmente muito expressiva.Ventura com pleno na Madeira: 11André Ventura foi o mais votado em 80 concelhos, incluindo todos os 11 da Região Autónoma da Madeira. No continente venceu em 64 municípios e nos Açores em cinco. Oeiras foi o único concelho onde não chegou ao pódio.Ricos versus pobresNos concelhos com menor poder de compra per capita, Ventura saiu vencedor, impondo-se em Porto Moniz (29,07%), Ponta do Sol (36,18%) e Tabuaço (34,22%). Já nos concelhos mais ricos, segundo o INE, Seguro liderou em Lisboa (35,15%), Porto (33,43%), Oeiras (33,64%) e Sines (36,67%).Por um voto se ganha… em Figueira de Castelo RodrigoSeguro teve a vitória mais expressiva do país em Belmonte (distrito de Castelo Branco), sua terra natal, com 71,30%. Ventura alcançou o seu máximo em São Vicente, na Madeira, com 43,59%. Já Marques Mendes, que venceu em apenas três concelhos, teve o máximo de votação em Boticas, no distrito de Vila Real, com 32,87%. Mais até do que em Fafe, sua terra natal (31,23%). João Cotrim de Figueiredo teve melhores votações nos concelhos mais urbanos e com maior nível de rendimento per capita, chegando aos 24,74% em Cascais. O almirante Gouveia e Melo não conseguiu ultrapassar a fasquia dos 20% em nenhum concelho do país e o melhor que obteve foram 17,65% em Murtosa (Aveiro).Mas a disputa mais renhida aconteceu em Figueira de Castelo Rodrigo (Guarda), onde Seguro venceu por apenas um voto (754 contra 753)..Carneiro critica Montenegro enquanto várias figuras do PSD anunciam voto em Seguro.Isaltino Morais defende que "ecossistema de coesão social" de Oeiras provocou pior resultado de André Ventura