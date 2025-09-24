Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Leonardo Negrão / Global Imagens
Política

OE2026. Proposta do Governo com votação final global prevista para 27 de novembro

A segunda proposta de Orçamento de executivos PSD/CDS, liderados por Luís Montenegro, entra na Assembleia da República a 10 de outubro, após documento ser aprovado em Conselho de Ministros.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O debate na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2026, no parlamento, vai realizar-se dias 27 e 28 de outubro e a votação final global está prevista para 27 de novembro.

Este calendário foi estabelecido esta quarta-feira, 24 de setembro, em reunião da conferência de líderes parlamentares.

A segunda proposta de Orçamento de executivos PSD/CDS, liderados por Luís Montenegro, entra na Assembleia da República em 10 de outubro, uma sexta-feira, depois de o documento ser aprovado em Conselho de Ministros.

No ano passado, o Orçamento para 2025, o primeiro de um Governo de Luís Montenegro, foi aprovado em votação final global pelo PSD e CDS, com abstenção do PS, e os votos contra do Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, Livre, PCP e PAN.

Governo
Orçamento de Estado
Assembleia da República
votação final

