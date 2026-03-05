Marcelo Rebelo de Sousa entrou em Belém em março de 2016
Marcelo Rebelo de Sousa entrou em Belém em março de 2016Foto: Leonardo Negrão
Política

O Presidente que abraçou um País: dez anos de Marcelo entre empatia, crise e poder

Foi o Presidente que apareceu nos incêndios, que telefonava, que abraçava desconhecidos na rua e que fez da empatia um instrumento político num país cansado da austeridade e desconfiado das instituições. Mas por trás da “presidência dos afetos” esteve também um chefe de Estado que enfrentou as decisões mais duras do regime - estados de emergência, vetos, dissoluções parlamentares.
