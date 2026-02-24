Luís Neves torna-se o terceiro ministro da Administração Interna de Luís Montenegro, após Margarida Blasco e Maria Lúcia Amaral.
Novo ministro finta o protocolo, aborda Spinumviva e rebate propostas que lhe “violem a consciência”

Luís Neves disse que “o diretor nacional da PJ não investiga ninguém”, negando ficar condicionado perante Luís Montenegro. Quanto a contributos de partidos, admite “abraçar” as “propostas positivas”.
Leonardo Ralha
