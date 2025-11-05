Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
“Não havia divagações”: O que era governar com Cavaco Silva, segundo Miguel Cadilhe
Pedro Granadeiro/Arquivo Global Imagens
Política

“Não havia divagações”: O que era governar com Cavaco Silva, segundo Miguel Cadilhe

“Vou governar dez anos”, cedo lhe confidenciou Cavaco Silva . Miguel Cadilhe sorriu, incrédulo. Hoje admite que aquela convicção marcou o estilo de liderança de um primeiro-ministro que uniu método, frieza e “ambição transformadora”. Um líder que não desiste, "mas dificilmente agradece ou se abre em sentimentos". Nesta entrevista exclusiva, o ex-ministro das Finanças revisita 1985 e o Governo que prometeu uma viragem estrutural para Portugal.
Publicado a
Miguel Cadilhe
Aníbal Cavaco Silva
