Luís Montenegro foi reeleito líder do PSD com 94,80% dos votos expressos nas eleições diretas.
Luís Montenegro foi reeleito líder do PSD com 94,80% dos votos expressos nas eleições diretas.Foto: Igor Martins/Global Imagens
Política

Montenegro. Os desafios do líder reeleito, da governação à “sombra” de Passos

Antigo ministro Ângelo Correia e politólogos Paula do Espírito Santo, Adelino Maltez e Bruno Costa analisam os principais desafios de Luís Montenegro no terceiro mandato como líder do PSD.
Vítor Moita Cordeiro
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