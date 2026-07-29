Montenegro e Carneiro reúnem-se à tarde sobre polémicas com Luís Neves. Ministro fala às 18h00

O ministro da dministração Interna, Luís Neves, dá uma conferência de imprensa na tarde desta quarta-feira, 29 de julho, às 18h00. Espera-se que o governante os esclarecimentos prometidos acerca das várias polémicas em que tem estado envolvido.No últimos dias, o ministro da Administração Interna referiu várias vezes que iria prestar todos os esclarecimentos. No último sábado, Luís Neves disse estar "absolutamente tranquilo" e prometeu explicar "no tempo próprio a questão" "ponto por ponto". Na semana passada já tinha dito o memso e garantido que se sentisse que não tinha condições para estar no cargo, já "não estava aqui a desempenhar o meu trabalho”.Antes da conferência de imprensa de Luís Neves, haverá, às 17h00, em São Bento uma reunião entre o primeiro-ministro e o secretário-geral do PS, precisamente acerca destas polémicas em torno de Luís Neves.Esta reunião, que decorrerá na residência oficial do primeiro-ministro, foi pedida pelo líder do PS, José Luís Carneiro, que disse, na terça-feira, querer ouvir de Luís Montenegro “esclarecimentos sobre todos os factos” a envolver o ministro da Administração Interna, Luís Neves.“Em função desses esclarecimentos, tomarei uma decisão de transmitir ao primeiro-ministro aquela que é a posição do PS”, disse ainda.O ministro da Administração Interna, Luís Neves, foi diretor nacional da PJ entre 2018 e 2026 e tem estado envolto numa polémica relacionada com obras realizadas numa propriedade sua em Odemira pela empresa Construbarcelos, - anteriormente responsável por obras na PJ, quando era diretor nacional - e com um atrelado apreendido num processo de tráfico de droga, posteriormente encontrado nas instalações da mesma empresa..CPI do Chega a Luís Neves também visa governantes que o nomearam diretor nacional da PJ.Carneiro pede reunião com primeiro-ministro para esclarecer polémicas com Luís Neves.Primeiro-ministro confiante de que Luís Neves continuará a ser “um ministro muitíssimo competente”