Luís Neves. ministro da Administração Interna, promete esclarecer todas as polémicas
Luís Neves. ministro da Administração Interna, promete esclarecer todas as polémicasFoto: Gerardo Santos
Política

Montenegro e Carneiro reúnem-se à tarde sobre polémicas com Luís Neves. Ministro fala às 18h00

Espera-se que o governante faça os esclarecimentos prometidos acerca das várias polémicas em que tem estado envolvido.
Sofia Fonseca
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O ministro da dministração Interna, Luís Neves, dá uma conferência de imprensa na tarde desta quarta-feira, 29 de julho, às 18h00. Espera-se que o governante os esclarecimentos prometidos acerca das várias polémicas em que tem estado envolvido.

No últimos dias, o ministro da Administração Interna referiu várias vezes que iria prestar todos os esclarecimentos. No último sábado, Luís Neves disse estar "absolutamente tranquilo" e prometeu explicar "no tempo próprio a questão" "ponto por ponto". Na semana passada já tinha dito o memso e garantido que se sentisse que não tinha condições para estar no cargo, já "não estava aqui a desempenhar o meu trabalho”.

Antes da conferência de imprensa de Luís Neves, haverá, às 17h00, em São Bento uma reunião entre o primeiro-ministro e o secretário-geral do PS, precisamente acerca destas polémicas em torno de Luís Neves.

Esta reunião, que decorrerá na residência oficial do primeiro-ministro, foi pedida pelo líder do PS, José Luís Carneiro, que disse, na terça-feira, querer ouvir de Luís Montenegro “esclarecimentos sobre todos os factos” a envolver o ministro da Administração Interna, Luís Neves.

“Em função desses esclarecimentos, tomarei uma decisão de transmitir ao primeiro-ministro aquela que é a posição do PS”, disse ainda.

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, foi diretor nacional da PJ entre 2018 e 2026 e tem estado envolto numa polémica relacionada com obras realizadas numa propriedade sua em Odemira pela empresa Construbarcelos, - anteriormente responsável por obras na PJ, quando era diretor nacional - e com um atrelado apreendido num processo de tráfico de droga, posteriormente encontrado nas instalações da mesma empresa.

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