A vice-presidente da Assembleia da República Teresa Morais, leu a intervenção de Luís Montenegro nas jornadas parlamentares da AD, que não pôde estar presente para assistir ao jogo da seleção nacional no Mundial de Futebol.
A vice-presidente da Assembleia da República Teresa Morais, leu a intervenção de Luís Montenegro nas jornadas parlamentares da AD, que não pôde estar presente para assistir ao jogo da seleção nacional no Mundial de Futebol.Foto: Gerardo Santos
Política

Montenegro alerta para "decisões imponderadas" das oposições

O líder do PSD não esteve presente nas jornadas parlamentares da AD, para ir ao jogo da seleção no Mundial de Futebol, mas delegou a leitura da sua mensagem na vice-presidente do Parlamento Teresa Morais.
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O primeiro‑ministro, Luís Montenegro, deixou um alerta, no arranque das jornadas parlamentares da AD, esta segunda-feira, 6 de julho, em Cascais, para um “tempo em que abundam decisões imponderadas, muitas vezes imaturas e irresponsáveis das oposições”, que, considerou, contrastam com a “serenidade e o sentido de Estado das bancadas do PSD e do CDS”.

O líder social-democrata fez esta referência três dias depois de ter sido chumbada no Parlamento a proposta do PSD para perda de nacionalidade para quem cometa crimes, que contou com os votos desfavoráveis de PS e Chega, por motivos distintos: o primeiro reforçando a ideia de inconstitucionalidade, e o segundo pela insuficiência da abrangência da medida. Para além disto, as jornadas parlamentares da AD decorrem praticamente três semanas depois de o Parlamento ter chumbado a proposta do Governo que pretendia reformal o Código do Trabalho.

A mensagem de Luís Montenegro foi lida pela vice‑presidente da Assembleia da República, Teresa Morais, porque o líder do PSD, de acordo com a justificação que deixou no texto, vai acompanhar a seleção nacional no Mundial de futebol, que esta segunda-feira joga nos Estados Unidos com a seleção espanhola, e seguirá daí diretamente para a Cimeira da NATO, terça-feira.

“A representação do Governo e do povo português nesses dois eventos deve ser assegurada pelo primeiro‑ministro”, justificou.

Montenegro afirmou que, na NATO, confirmará “com os nossos aliados o nosso compromisso com a aliança transatlântica, com a proteção da nossa soberania e do nosso território terrestre, marítimo e aéreo e com a defesa comum do nosso espaço e dos nossos valores”, sublinhando também o “apoio à Ucrânia e ao bravo povo ucraniano”

Sobre o Mundial, referiu que acompanha a seleção “num reconhecimento pela promoção do nosso país, do nosso talento e da nossa identidade nacional”.

Elogiou ainda os jogadores da seleção, que classificou como “heróis do mar”, que “merecem o carinho do povo português pelo que estão a fazer”. 

O primeiro‑ministro destacou ainda a cooperação com Espanha e Marrocos para a organização conjunta do Mundial de 2030, classificando‑a como “co‑organização inédita de três países”.

Na mensagem dirigida às bancadas do PSD e do CDS, Montenegro agradeceu o trabalho parlamentar em apoio ao Governo.

“Expresso‑vos uma palavra de gratidão pelo trabalho solidário que têm realizado no suporte da ação do Governo”, escreveu.

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