Ministro diz que passe de Mobilidade Nacional poderá ser realidade até final do ano

O Passe de Mobilidade Nacional poderá ser uma realidade até ao final do ano, de acordo com o ministro das Infraestruturas e da Habitação, que lembrou que se trata de um processo “que não tem sido fácil”.Miguel Pinto Luz, que está esta quarta-feira, 14 de julho, a ser ouvido na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, respondia ao deputado do Livre, Jorge Pinto, sobre o ponto de situação em relação ao passe de mobilidade nacional.“Como tinha dito a última vez, continuamos a trabalhar com as duas áreas metropolitanas” para que o primeiro passe seja “um passe intermetropolitano, e isso quase que abrange 80% da oferta nacional”, explicou.Segundo Pinto Luz, trata-se de um processo que “não tem sido fácil”, devido às várias especificidades, nomeadamente diferentes tarifários, “softwares diferentes, regras diferentes”, porque nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto há “muitos operadores, os quais têm de ser ressarcidos por parte das receitas”.O ministro adiantou que o Governo está a falar com as autarquias, com as comunidades intermunicipais, áreas metropolitanas e que “todas as forças políticas, todos os autarcas, [estão] alinhados”.“Acham que é útil caminharmos nesse sentido e, portanto, eu acredito, convictamente, que podemos chegar a bom porto até ao final deste ano. Ter um primeiro passe com um novo título, com as duas áreas metropolitanas interligadas”, sublinhou..Governo passa a fazer pagamento por conta a operadores por passe gratuito jovem.Governo prepara passe intermodal nacional para os próximos meses