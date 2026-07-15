Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz
Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto LuzMIGUEL A. LOPES/LUSA
Política

Ministro diz que passe de Mobilidade Nacional poderá ser realidade até final do ano

Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e da Habitação, admite que se trata de um processo “que não tem sido fácil”.
DN/Lusa
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O Passe de Mobilidade Nacional poderá ser uma realidade até ao final do ano, de acordo com o ministro das Infraestruturas e da Habitação, que lembrou que se trata de um processo “que não tem sido fácil”.

Miguel Pinto Luz, que está esta quarta-feira, 14 de julho, a ser ouvido na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, respondia ao deputado do Livre, Jorge Pinto, sobre o ponto de situação em relação ao passe de mobilidade nacional.

“Como tinha dito a última vez, continuamos a trabalhar com as duas áreas metropolitanas” para que o primeiro passe seja “um passe intermetropolitano, e isso quase que abrange 80% da oferta nacional”, explicou.

Segundo Pinto Luz, trata-se de um processo que “não tem sido fácil”, devido às várias especificidades, nomeadamente diferentes tarifários, “softwares diferentes, regras diferentes”, porque nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto há “muitos operadores, os quais têm de ser ressarcidos por parte das receitas”.

O ministro adiantou que o Governo está a falar com as autarquias, com as comunidades intermunicipais, áreas metropolitanas e que “todas as forças políticas, todos os autarcas, [estão] alinhados”.

“Acham que é útil caminharmos nesse sentido e, portanto, eu acredito, convictamente, que podemos chegar a bom porto até ao final deste ano. Ter um primeiro passe com um novo título, com as duas áreas metropolitanas interligadas”, sublinhou.

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