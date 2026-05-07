Ministra do Trabalho garante que não há acordo sobre pacote laboral. Anteprojeto segue para o Parlamento

A derradeira reunião da Concertação Social, agendada pela ministra do Trabalho para esta quinta-feira, 7 de maio, chegou ao fim sem acordo. Rosário Palma Ramalho assegura que nem "UGT nem CIP apresentaram propostas nesta reunião"."Encerrámos o processo relativo ao anteprojeto Trabalho XXI", disse a ministra, sublinhando que "não foi possível chegar a um acordo apesar de todo o esforço que o Governo fez", porque "um dos parceiros revelou-se intransigente e não permitiu as aproximações que eram necessárias", referindo-se à UGT.Em atualização.