Ministra do Trabalho garante que não há acordo sobre pacote laboral. Anteprojeto segue para o Parlamento
Foto: Reinaldo Rodrigues
Política

Ministra do Trabalho garante que não há acordo sobre pacote laboral. Anteprojeto segue para o Parlamento

Rosário Palma Ramalho acusa UGT de intransigência e diz que agora "o Governo vai votar algo parecido que decorre do anteprojeto inicial, mas enriquecido com os contributos" dados.
Vítor Moita Cordeiro
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A derradeira reunião da Concertação Social, agendada pela ministra do Trabalho para esta quinta-feira, 7 de maio, chegou ao fim sem acordo. Rosário Palma Ramalho assegura que nem "UGT nem CIP apresentaram propostas nesta reunião".

"Encerrámos o processo relativo ao anteprojeto Trabalho XXI", disse a ministra, sublinhando que "não foi possível chegar a um acordo apesar de todo o esforço que o Governo fez", porque "um dos parceiros revelou-se intransigente e não permitiu as aproximações que eram necessárias", referindo-se à UGT.

Em atualização.

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