António José Seguro, Gouveia e Melo e André Ventura foram três dos 11 participantes no debate da RTP.Gerardo Santos
Política

Mendes passou a ser “alvo preferencial” sem ser claro quem mais beneficia disso

Último debate televisivo, com todos os 11 candidatos, teve Gouveia e Melo (e Cotrim de Figueiredo) a atacar Marques Mendes. Politólogos reconhecem que António José Seguro ganhou pontos, enquanto André Ventura se concentra no eleitorado do Chega.
Gouveia e Melo
