Marques Mendes declara apoio a António José Seguro na segunda volta das Presidenciais

Marques Mendes teve o pior resultado de sempre de um candidato apoiado pelo PSD
Ao que o DN apurou, o ex-presidente do PSD não declarou o apoio logo no domingo, noite das eleições, para não colocar em xeque Montenegro. Aprecia o "perfil constitucional" do antigo rival.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a

Marques Mendes apoia António José Seguro na segunda volta das presidenciais. A informação foi esta quinta-feira (22) avançada pela RTP, confirmada junto de fonte próxima do social-democrata pelo Diário de Notícias e entretanto assumida pelo próprio ao jornal Expresso.

"O meu voto nesta nova eleição será em António José Seguro. Por uma razão de coerência. É o único candidato que se aproxima dos valores que sempre defendi: defesa da democracia, garantia do espaço da moderação, respeito pelo propósito de representar todos os portugueses", justificou ao jornal o candidato apoiado pelo PSD na primeira volta, da qual saiu apenas com pouco mais de 11% dos votos, atrás de Seguro e Ventura, mas também de Cotrim de Figueiredo e de Gouveia e Melo.

Após saber o resultado eleitoral, Luís Marques Mendes, ao ser questionado sobre quem iria apoiar na segunda volta, o ex-líder social democrata não quis fazer então nenhum endosso. Mas vincou ter a sua "opinião pessoal", recordando que era "candidato" e que não era "dono dos votos" que lhe foram depositados.

Tal como o DN adiantou na terça-feira, o ex-presidente do PSD é próximo de Seguro, mantém uma relação de amizade e respeita a integridade da sua campanha e a constitucionalidade que promete como Presidente da República.

Marques Mendes não quis colocar em xeque a posição de Luís Montenegro, mas a título pessoal manifesta agora apoio no candidato que considera mais moderado e preparado. Declarou-se sempre contra o extremismo que Ventura podia representar.

Luís Marques Mendes associa-se assim a outros sociais-democratas que já endossaram apoio a Seguro, como é o caso de Pedro Duarte, ex-ministro e presidente da Câmara do Porto; os antigos ministros Miguel Poiares Maduro e David Justino; Duarte Pacheco, José Pacheco Pereira ou Cristóvão Norte.

Cavaco Silva, como já adiantou o DN, também deixou claro ao seu círculo próximo que votará em Seguro. Essa declaração foi importante, ao que foi possível apurar, para Marques Mendes difundir publicamente a opção política para a segunda volta.

