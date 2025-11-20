Marques Mendes encontrou-se com a liderança do CDS num restaurante da Parede

O candidato presidencial Marques Mendes deslocou-se na noite desta quarta-feira ao restaurante "O Toscano", na Parede, para se encontrar com o líder centrista Nuno Melo e os restantes membros da sua Comissão Executiva, que se reuniram num jantar, tal como foi avançado na edição impressa do DN, para tomar uma decisão sobre o posicionamento do partido na corrida à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa.Para a decisão da Comissão Executiva do CDS, que comunicou na manhã de quinta-feira ter decidido "declarar institucionalmente" apoio à candidatura de Marques Mendes às eleições presidenciais de 18 de janeiro de 2026, contribuíram as respostas do atual conselheiro de Estado às perguntas que lhe foram feitas pelo núcleo duro da liderança centrista. Um órgão mais restrito do que o Conselho Nacional, que na sua última reunião, a 29 de outubro, mandatou a Comissão Executiva a resolver o dossier presidencial, perante a profusão de declarações de apoio de militantes e dirigentes a vários candidatos.Marques Mendes terá chegado ao restaurante "O Toscano" perto das dez da noite, depois de dar uma entrevista ao canal televisivo Now, em Lisboa, saindo da Parede com a garantia que o CDS se juntaria ao PSD no apoio à sua candidatura, que nas últimas sondagens tem mostrado condições para passar à segunda volta das eleições. Na mais recente, da Pitagórica, Mendes aparece à frente nas intenções de voto, com 22,6%, contra os 21,1% de Gouveia e Melo, e com António José Seguro (17,4%) e André Ventura (14,7%) logo atrás. E na da Aximage, feita para o DN, apesar de antigo coordenador da taskforce para a vacinação contra a covid-19 manter a liderança, com 24,4%, Mendes e Ventura surgem empatados na segunda posição, com 19,2%..CDS declara apoio a Marques Mendes enquanto candidato a Belém "que melhor representa o seu espaço político".Num comunicado divulgado na manhã desta quinta-feira, a Comissão Executiva presidida por Nuno Melo comunicou que a candidatura de Marques Mendes, "atendendo ao percurso político e à experiência do candidato, ao conhecimento das competências exigidas no exercício da função, bem como a sua capacidade de diálogo e de garantia de estabilidade, é a que melhor representa o espaço político em que o CDS-PP se integra".Ainda antes desta posição, Mendes contava com alguns destacados militantes centristas, tal como o antigo ministro Pedro Mota Soares, o conselheiro de Estado António Lobo Xavier, e os antigos deputados Diogo Feio e Luís Queiró, sendo este último o atual presidente do Conselho Nacional do CDS. Mas o anterior líder do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, é um dos principais apoiantes de Gouveia e Melo; João Cotrim de Figueiredo tem consigo "históricos" como Cruz Vilaça e Cavaleiro Brandão, e mesmo António José Seguro terá o voto de Varandas Fernandes, que foi vice-presidente dos centristas. Por seu lado, a Juventude Popular decidiu dar liberdade de voto aos seus membros, por considerar que nenhum dos nomes na corrida ao Palácio de Belém representa por inteiro os valores da organização.