Marques Mendes foi o primeiro a confirmar a candidatura à Presidência da República.
Marques Mendes foi o primeiro a confirmar a candidatura à Presidência da República.Pedro Granadeiro / Global Imagens
Política

CDS reunido ao jantar para apoiar candidatura presidencial de Marques Mendes

Comissão Executiva realizou-se à mesa de um restaurante, nesta quarta-feira. Nuno Melo vai encontrar-se com o social-democrata, manifestando-lhe apoio, mas sem ilusões quanto à divisão dos centristas.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Nuno Melo
CDS-PP
Marques Mendes
António José Seguro
Juventude Popular
João Cotrim de Figueiredo
Gouveia e Melo
Presidenciais 2026

