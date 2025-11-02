Gouveia e Melo lidera corrida a Belém. Não ganha à 1.ª, mas na 2.ª volta supera qualquer rival

Quando estamos a menos de três meses das eleições presidenciais, agendadas para 18 de janeiro, Gouveia e Melo surge como o candidato preferido dos portugueses, de acordo com os dados do barómetro DN/Aximage. O trabalho de campo da sondagem teve lugar entre os dias 23 e 27 de outubro, numa altura em que a corrida presidencial acelerou e, tal como o DN assinalou, os diferentes candidatos foram tomando posições em temas quentes da atualidade como a chamada lei da burca, o caso da Flotilha Humanitária ou as polémicas leis sobre imigração e nacionalidade. Os resultados mostram que o almirante recolhe 24,4% dos votos entre os inquiridos que declararam intenção de ir votar (77% do total), ficando à frente de Luís Marques Mendes (candidato apoiado pelo PSD, que dirigiu entre 2005 e 2007) e André Ventura (apoiado pelo partido a que preside, o Chega), um duo que está empatado no segundo lugar, ambos com 19,2% dos votos..Gouveia e Melo recolhe a maior parte dos apoios na região Norte do país, é mais forte junto dos votantes na faixa etária de 65 ou mais anos e cativa em maior percentagem os eleitores que assumiram ter votado no PS nas legislativas de maio deste ano, superando até os números do candidato apoiado oficialmente pelos socialistas (ver dados à lupa mais abaixo).António José Seguro, que no passado dia 19 de outubro viu confirmado o apoio do PS, aparece no quarto lugar nas intenções de voto, com 15,7%. São menos 3,5 pontos percentuais (p.p.) em relação a Marques Mendes e Ventura, um valor que está dentro da margem de erro desta sondagem (3,8%).Ao ex-secretário-geral socialista, entre 2011 e 2014, seguem-se o eurodeputado e ex-presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo (8,2%), a eurodeputada e ex-coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins (5,0%), o antigo deputado comunista António Filipe (2,7%) e Jorge Pinto (0,9%), um dos fundadores e ideólogos do Livre. Há ainda uma percentagem substancial de inquiridos que diz ir votar noutro candidato – 4,6%.Os números da intenção de voto deste barómetro consideram a distribuição de eleitores indecisos, sendo que esse processo foi feito tendo em conta outra questão colocada aos 570 entrevistados: “Somando tudo o que cada um tem de melhor e de pior e independentemente da sua preferência pessoal, dos nomes seguintes, quem tem o melhor perfil para ser o próximo Presidente da República?”. Neste particular, a escolha dos eleitores é em tudo semelhante à intenção de voto (a ordem dos candidatos é exatamente a mesma): Gouveia e Melo é o preferido (24%), Marques Mendes e Ventura, feitos os arredondamentos, estão empatados com 17% (há uma ligeira vantagem do social-democrata, de 0,5 p.p. – 17,3% vs. 16,8%) e Seguro é o quarto mais apreciado, com 15%. Logo, mais uma vez, as diferenças entre o trio que segue atrás de Gouveia e Melo estão dentro da margem de erro da sondagem.Sem distribuição de indecisos (situação assumida por 14,8% dos inquiridos), os resultados mostram que Gouveia e Melo continua a liderar a intenção de voto (20,8%), mas, neste caso, André Ventura (18,0%) salta para a frente de Luís Marques Mendes (15,9%)..Almirante dominador na 2.ª voltaUma certeza que parece resultar deste inquérito é que o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém não será eleito na 1.ª volta (é necessário ter mais de metade dos votos validamente expressos e nenhum candidato se aproxima dessa meta), tendo os portugueses de voltar às urnas a 8 de fevereiro (por lei, a 2.ª volta deve acontecer três semanas depois da 1.ª), para eleger um dos dois mais votados a 18 de janeiro. A confirmar-se, será apenas a segunda vez em que serão precisas duas votações para eleger o Presidente da República – a primeira e única foi em 1986, quando Mário Soares superou Freitas do Amaral e foi eleito sucessor de Ramalho Eanes no mais alto cargo da Nação. Na 1.ª volta, Freitas do Amaral contabilizou 46,31% dos votos e Mário Soares apenas 25,43%, mas na 2.ª tudo mudou, principalmente após Álvaro Cunhal, histórico secretário-geral do PCP, que apoiara Salgado Zenha, ter identificado a necessidade de se escolher “o menos dos males”, apontando ao voto em Soares, que viria a bater Freitas do Amaral com 51,18% dos votos contra 48,82%..Barómetro DN/Aximage. Chega em queda volta a colocar AD no topo das intenções de voto.Um dos pontos de trabalho deste barómetro DN/Aximage foi perceber juntos dos eleitores quais os candidatos que consideram ter mais hipóteses de disputar uma 2.ª volta. Ora, Gouveia e Melo surge nas três escolhas mais referidas, em duelos com Marques Mendes (26%), António José Seguro (17%) e André Ventura (13%). O quarto duelo mais provável, segundo 10% dos inquiridos, é entre Marques Mendes e Seguro, seguindo-se Marques Mendes vs. Ventura (8%) e Ventura vs. Seguro (5%).Na 2.ª volta, mostra a sondagem, Gouveia e Melo não perde para nenhum rival, embora num caso a diferença esteja dentro da margem de erro: falamos do possível duelo com Marques Mendes (38% contra 36%). Se for Seguro o adversário na 2.ª volta, à luz desta sondagem o almirante ganha com 40% dos votos contra 35% do rival, enquanto que se for Ventura o opositor a vitória de Gouveia e Melo é ainda mais expressiva: 54% contra 25%.Nos duelos considerados menos prováveis, há a registar um empate técnico (37%) entre Seguro e Marques Mendes, com ligeira vantagem de 0,3 p.p. do ex-secretário-geral do PS; e os triunfos de Marques Mendes e de Seguro se enfrentarem Ventura na 2.ª volta – 54% vs. 25% e 56% vs. 26%, respetivamente.Em conclusão, este barómetro de outubro mostra Gouveia e Melo como o favorito na corrida presidencial. Mas falta muito tempo até 18 de janeiro. Faltam os debates, a campanha e ainda se contabilizam apoios. Ao CDS, por exemplo, falta decidir a sua posição, mas o presidente do partido e ministro da Defesa, Nuno Melo, já manifestou que, na sua opinião, os centristas devem endossar Marques Mendes, para blindar a coligação da AD). É, por isso, demasiado cedo para qualquer candidato cantar vitória.Marcelo volta a terreno positivoA caminhar para o final do seu segundo mandato, o desempenho de Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República voltou a merecer mais avaliações positivas do que negativas. No barómetro DN/Aximage de outubro, 50% dos inquiridos consideraram que nos últimos 30 dias Marcelo atuou bem (42%) ou muito bem (8%), enquanto os que avaliam o desempenho como negativo foram 41%, divididos entre mal (25%) e muito mal (16%). .A avaliação positiva de Marcelo supera os números conseguidos pelo Governo (49%, entre bem e muito bem) e pela oposição (42%, entre bem e muito bem), revelados na quinta-feira, 30 de outubro, pelo DN.Os resultados mostram, assim, uma forte recuperação de Marcelo face a setembro, quando 54% dos inquiridos consideraram negativo o desempenho do Presidente da República e apenas 37% o destacavam pela positiva.Os dados à lupaRegiões: Gouveia e Melo ficou muito perto de fazer o pleno e ser o candidato preferido em todas as regiões do país. Só não o consegue, porque na Área Metropolitana do Porto (AMP) a maioria dos inquiridos neste barómetro, que assumiram a intenção de ir votar, colocaram André Ventura à frente do almirante (21,5% contra 19,8%). A região onde o apoio expresso a Gouveia e Melo é maior é no Norte (28,5%). Marques Mendes consegue o seu melhor resultado no Centro (21,1%) e Seguro na AMP (19,7%).Faixa etária: Olhando para a idade dos eleitores, André Ventura é o preferido entre os que têm de 18 a 34 anos (28,5%) e na faixa entre os 35 e os 49 (23,7%). Já Marques Mendes é líder junto dos eleitores de 50 a 64 anos (26,9%). Por sua vez, Gouveia e Melo domina entre os mais velhos (65 anos ou mais), com 31,6% das escolhas. É também nesta faixa etária que António José Seguro tem maior percentagem de apoio (24,0%), perdendo apenas para o almirante. Voto nas legislativas: Entre os oito candidatos em análise nesta sondagem, só Gouveia e Melo não tem declarado o apoio oficial de um partido político. Ainda assim, tendo em conta os inquiridos que assumiram o seu sentido de voto nas legislativas de maio de 2025, está à frente de Seguro nos eleitores socialistas (35,0% vs. 33,7%, logo dentro da margem de erro de 3,8% da sondagem) e também do Livre (31,9% vs. 3,5% de Jorge Pinto, o candidato do partido de Rui Tavares). Marques Marques domina entre sociais-democratas (37,6%), André Ventura no Chega (74,3%), Cotrim de Figueiredo nos liberais (42,6%), Catarina Martins no BE (26,0%) e António Filipe nos comunistas (40,6%).FICHA TÉCNICAObjetivo do Estudo: Sondagem de opinião realizada pela Aximage – Comunicação e Imagem Lda. para o DN sobre intenção de voto intenção de voto legislativo,temas da atualidade política e eleições presidenciais.Universo: Indivíduos maiores de 18 anos residentes em Portugal.Amostra: Amostragem por quotas, obtida a partir de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género (2), grupo etário (4) e região (4), A amostra consiste em 570 entrevistas realizadas em CAWI; 273 homens e 297 mulheres, 131 entre os 18 e os 34 anos, 155 entre os 35 e os 49 anos, 155 entre os 50 e os 64 anos e 129 para os 65 e mais anos; Norte 205, Centro 123, Sul e Ilhas 92, Area Metropolitana de Lisboa 150.Técnica: Aplicação online – CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) – de um questionário estruturado a um painel de indivíduos que preenchem as quotas pré-determinadas para os indivíduos com 18 ou mais anos; entrevistas telefónicas – metodologia CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) do mesmo questionário devidamente adaptado ao suporte utilizado, ao sub-universo utilizado pela Aximage nos seus estudos políticos. O trabalho de campo decorreu entre 23 e 27 de outubro de 2025.Taxa de resposta: 79,07%.Margem de erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de + ou - 3,8%Responsabilidade do estudo: Aximage - Comunicação e Imagem Lda, sob a direção técnica de Ana Carla Basílio..Agora é oficial. Eleições presidenciais realizam-se a 18 de janeiro