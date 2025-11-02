Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Gouveia e Melo apresentou-se como candidato à Presidência da República no dia 29 de maio de 2025.
Política

Gouveia e Melo lidera corrida a Belém. Não ganha à 1.ª, mas na 2.ª volta supera qualquer rival

Barómetro DN/Aximage mostra que o almirante é o preferido entre inquiridos que vão votar. Vantagem sobre Marques Mendes e Ventura, que estão empatados, não evita 2.ª volta. Mas aí ninguém o bate.
Pedro Sequeira
Publicado a
Atualizado a
André Ventura
Pedro Sequeira
barómetro
Marques Mendes
António José Seguro
António Filipe
Catarina Martins
Jorge Pinto
João Cotrim de Figueiredo
edição impressa
Gouveia e Melo
Presidenciais 2026

