Marques Mendes calçou luvas de boxe num dia em que recebeu muitos golpes

Num dia de campanha eleitoral atípico, abreviado para dois dos principais candidatos devido à participação no Conselho de Estado, Marques Mendes até calçou luvas de boxe, numa visita à Associação Social dos Idosos da Amoreira, em Cascais, mas recebeu mais ataques do que aqueles que desferiu. Sobretudo a Cotrim de Figueiredo, a quem apontou "comportamentos ridículos" no dia em que foi revelado o envio de uma carta do eurodeputado da Iniciativa Liberal ao primeiro-ministro Luís Montenegro.Apesar de ter começado o dia com um novo cerrar de fileiras junto da AD, almoçando com Carlos Moedas, Marco Almeida e Nuno Piteira Lopes, os autarcas sociais-democratas de Lisboa, Sintra e Cascais, Marques Mendes estava na reunião do órgão consultivo da Presidência da República quando Pedro Santana Lopes não só recebeu António José Seguro na Câmara da Figueira da Foz como deixou claro que "a Presidência da República ficará bem entregue" em caso de vitória do antigo secretário-geral do PS.No final da manhã, o também conselheiro de Estado André Ventura acusou novamente Mendes de "arranjar subterfúgios para nunca responsabilizar o Governo", numa referência à forma como o rival apontou à direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, em vez da ministra Ana Paula Martins, na sequência das três mortes relacionadas com atrasos no INEM. .André Ventura promete "modelo de Presidente" que exija ambulâncias e macas e não RSI e subvenções vitalícias.Gouveia e Melo também criticou a dimensão "pequenina" de outros candidatos, tal como Cotrim de Figueiredo ironizou o epíteto de "catavento", que lhe fora lançado por Marques Mendes - por se aproximar e afastar do Governo conforme lhe dá jeito -, pois anos antes fora lançado pelo antigo comentador televisivo a Pedro Passos Coelho. "Não sei se devo interpretar como uma crítica ou como um elogio", disse o antigo líder da Iniciativa Liberal, considerando "ridículo" que seja preciso arregimentar deputados do PSD para se empenharem na campanha do candidato apoiado por Luís Montenegro.Afastado da segunda volta caso se concretizem as intenções de voto patentes na tracking poll da Pitagórica, divulgada pela CNN Portugal, Mendes terminou a sexta-feira com más notícias. Apesar de uma ligeira melhora em relação aos resultados da véspera, o antigo líder social-democrata manteve-se na quinta posição (16,8%), pouco à frente de Gouveia e Melo (17,2%) e bastante aquém do trio da frente: André Ventura (20,5%), António José Seguro (19,7%) e Cotrim de Figueiredo (19,2%)..Santana Lopes diz que Presidência da República ficaria “bem entregue” a Seguro.Saúde nas Presidenciais. Marques Mendes aponta à direção do SNS, rivais a Belém atacam Montenegro