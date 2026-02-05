Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
Marcelo adia visita a Madrid em decisão conjunta com rei Felipe VI

O Presidente da República conversou telefonicamente com o rei de Espanha e tomaram a decisão devido à "evolução da situação em Portugal" relativa ao mau tempo.
O Presidente da República adiou a sua visita a Madrid prevista para sexta-feira, 6 de fevereiro, em decisão conjunta com o rei de Espanha, Felipe VI, e com a concordância dos governos espanhol e português, devido à tempestade Leonardo.

Segundo uma nota publicada no site oficial da Presidência da República, "o Presidente da República e o Rei de Espanha realizaram uma conversa telefónica e decidiram, com a concordância dos governos da Espanha e de Portugal, suspender a visita planeada para amanhã [sexta-feira], devido aos efeitos da tempestade Leonardo, e procurar uma nova data".

Na quarta-feira, fonte da Presidência da República indicou à agência Lusa que o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, iria decidir esta quinta-feira sobre o eventual adiamento da sua visita a Madrid, "em função da evolução da situação em Portugal e depois de uma conversa prevista com o Rei de Espanha".

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha encurtado a sua visita a Espanha, inicialmente prevista para entre quinta e sexta-feira, devido à situação de calamidade declarada depois da passagem da tempestade Kristin por Portugal continental, e tem estado no terreno a visitar os lugares mais afetados.

