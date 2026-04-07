André Ventura garante ter alcançado um acordo com o PSD para os órgãos externos.
André Ventura garante ter alcançado um acordo com o PSD para os órgãos externos.Leonardo Negrão
Política

Lista conjunta para Constitucional afasta hipótese de rebelião no PSD

Deputados sociais-democratas irredutíveis no “não é não” só evitam a eleição de Brites Lameiras, indicado pelo Chega, se também chumbarem escolhas do próprio partido.
Leonardo RalhaFrederico Bártolo
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PS - Partido Socialista
Chega
André Ventura
Assembleia da República
Tribunal Constitucional
José Luís Carneiro
Partido Social Democrata
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