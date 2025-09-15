Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Alexandra Leitão, a antiga líder parlamentar do PS, foi ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e secretária de Estado Adjunta e da Educação. Carlos Moedas é, desde 2021, presidente da Câmara de Lisboa. Foi deputado e secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, no Governo de Passos Coelho.
Política

Lisboa motiva duelo a quatro, mas só depois da ERC dar razão à CDU

O debate televisivo conta com Alexandra Leitão, Bruno Mascarenhas, Carlos Moedas e João Ferreira. Habitação, mobilidade e “ataques pessoais” fazem parte do arsenal dos políticos.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
