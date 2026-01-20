Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Política

Lisboa. João Ferreira pede mais esclarecimentos sobre equipamentos de iluminação pública

PCP pretende respostas quanto às inspeções a 75 mil luminárias da cidade, como prometido pela vereadora Joana Baptista.
Frederico Bártolo
O vereador do PCP, João Ferreira, entregou um requerimento na Câmara Municipal de Lisboa a solicitar mais esclarecimentos sobre a situação dos equipamentos de iluminação pública da cidade e o anúncio público de uma inspeção aos mesmos. O vereador sem pelouro comunista relembra o anúncio da vereadora Joana Baptista, que declarou a intenção do município de efetuar uma contratação externa para realização de uma inspeção aos 66 mil candeeiros e 75 mil luminárias da cidade, "com o fundamento que a rede de iluminação pública da cidade apresenta uma idade média elevada, carecendo de continuada manutenção e renovação."

O anúncio surgiu na sequência da deteção da anomalia que provocou a morte por eletrocussão de um canídeo, na freguesia do Parque das Nações, e de alertas relativamente a outras alegadas anomalias na rede de iluminação pública da cidade, suscetíveis de comportarem riscos de natureza diversa. Atualmente, têm existido outras quebras de energia e João Ferreira coloca, nesse sentido, perguntas a Carlos Moedas.

Se, por um lado, "existem planos de manutenção sistemática implementado pelos serviços municipais" e se esses "estão em condições de fornecer um diagnóstico atualizado sobre o estado de conservação dos equipamentos de iluminação pública da cidade?"

Face ao acidente ocorrido a 15 de novembro, na freguesia do Parque das Nações, João Ferreira pergunta se "além da vistoria conjunta realizada no local três dias depois, houve outra interação, ao nível técnico ou outro, entre a Câmara Municipal de Lisboa e a E-Redes?", pode ler-se na nota de Imprensa disponibilizada à comunicação social.

