Não se via desde 2013 uma greve geral em Portugal.
Política

Lei laboral. Serviços mínimos em greve e fim da reintegração na mira do Palácio Ratton

Governo acredita que anteprojeto cumpre Constituição, mas ouve alertas. Perfil do novo Presidente da República impactará a versão final. UGT vê portas abertas na negociação para a reunião de dia 14.
