Mário Mourão, o secretário-geral da UGT, no final da reunião da Comissão Permanente da Concertação Social.
Mário Mourão, o secretário-geral da UGT, no final da reunião da Comissão Permanente da Concertação Social.Foto: Leonardo Negrão
Política

Lei laboral sem acordo segue para o Parlamento com Chega a abrir a porta à negociação

Patrões e sindicatos sem consenso. O próximo passo é apresentar ao Parlamento o anteprojeto inicial com alguns contributos. André Ventura diz que vai começar "a negociação entre o Governo e o Chega”.
Vítor Moita Cordeiro
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