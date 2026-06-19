Líder do PSD-Espinho desavindo com Montenegro junta-se à lista dos “não alinhados” para o Conselho Nacional

O antigo deputado Ricardo Bastos Sousa, que foi reeleito líder da concelhia social-democrata de Espinho no inicio deste ano, contra uma candidatura apoiada publicamente pela mulher de Luís Montenegro, vai ser candidato ao Conselho Nacional do PSD na lista C, que agrega “não alinhados” com a lideranca do partido, como os atuais conselheiros nacionais André Pardal e Luís Rodrigues.A integração de Ricardo Bastos Sousa e da também ex-deputada social-democrata Joana Barata Lopes foi anunciada nesta sexta-feira, na véspera do arranque do Congresso do PSD, que terá lugar no Velódromo de Sangalhos, no concelho da Anadia. Com o primeiro-ministro reeleito para o terceiro mandato na presidência do partido em eleições diretas, às quais não se apresentou mais nenhum candidato, o Conselho Nacional deverá ser o único órgão em que será possível apurar o peso dos insatisfeitoa com a liderança de Montenegro.A presença de Ricardo Bastos Sousa, desde há muito desavindo do lider social-democrata, igualmente natural de Espinho, ganha outra relevância quando houve um alegado empenho do primeiro-ministro nas eleições para a concelhia, nas quais a deputada Carolina Marques foi derrotada por apenas dois votos. Posteriormente, o Conselho de Jurisdição Distrital de Aveiro decidiu a repetição da votação, por haver uma discrepância entre o número de eleitores e de votos, apesar de isso só ter sucedido na eleição para a distrital e não para a concelhia. Neste momento, encontra-se um recurso do líder concelhio a ser apreciado no Conselho de Jurisdição Nacional do PSD.Além de Ricardo Bastos Sousa e de Joana Barata Lopes, a lista dos “não alinhados” ao Conselho Nacional do PSD também passou a integrar militantes do interior que costumam apresentar-se a votos nos congressos do partido, liderados por Nuno Costa Pais, da Covilhã..Um em cada quatro militantes do PSD em Espinho preferiram votar branco ou nulo e não em Luís Montenegro.PSD decide repetir eleições na concelhia de Espinho que deram vitória a candidato afastado por Luís Montenegro