Líder do PS diz que pode haver mais de 100 mil alunos sem pelo menos um professor

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, afirmou esta segunda-feira, 15 de setembro, que no início deste ano letivo poderá haver mais de 100 mil alunos sem professor a pelo menos uma disciplina, numa estimativa feita a partir dos números dos sindicatos.“A experiência governativa do PS mostra que, quando os sindicatos falam de 93 mil [alunos sem professor], significa, porque têm alguma falta de informação, que esses números estão subestimados. Significa que os números serão superiores, poderão ser superiores a 100 mil”, referiu, durante uma visita à Escola André Soares, em Braga, para assinalar o início do ano letivo.José Luís Carneiro, que esteve acompanhado por outros deputados eleitos pelo círculo de Braga, sublinhou que o momento mais crítico será em outubro, novembro e dezembro, face aos pedidos de substituição e pedidos de passagem à aposentação..Novo ano letivo com um “passo atrás” no digital e os problemas habituais . A oportunidade foi aproveitada para criticar o Governo PSD/CDS criticando promessas de que o assunto seria resolvido rapidamente.“Como se vê, não se resolveu ao fim de um ano e meio, nem se vai resolver até ao fim da legislatura, por uma razão: porque este assunto é mais estrutural do que aquilo que parece”, referiu.Apontou também o dedo àqueles que, num passado recente, afirmaram que havia professores a mais e os aconselharam a emigrar..Ministro garante que em 98 ou 99% das escolas não haverá alunos sem professores. “Nunca podemos esquecer que houve um período da nossa história recente em que se afirmou que havia professores a mais e mandou-se mesmo os professores emigrar, e nós hoje estamos também a pagar em parte essas palavras imponderadas”, referiu.Segundo o líder do PS, isso levou a que muitos que tinham uma aspiração de virem a ser professores tenham desistido.“E isso traduz-se hoje na falta de professores”, defendeu.