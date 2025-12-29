Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Luís Carneiro sugeriu apoio a Seguro a 18 de outubro, mas só expressou primeiro apelo ao voto no candidato no dia 10 de dezembro.
José Luís Carneiro sugeriu apoio a Seguro a 18 de outubro, mas só expressou primeiro apelo ao voto no candidato no dia 10 de dezembro.FOTO: Gerardo Santos
Política

José Luís Carneiro ao DN: ”Sinto o PS unido num caminho muito difícil”

Secretário-geral agradece a “generosidade” e “estabilidade” interna e lamenta que o governo não aceite propostas. Em declarações exclusivas ao DN, pede votos do centro-direita em Seguro.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Luís Montenegro
Orçamento de Estado
António José Seguro
José Luís Carneiro
Partido Socialista
entrevista DN
secretário-geral
edição impressa
Secretário-geral do PS

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt