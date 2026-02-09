João Soares: vitória de Seguro é “ato de justiça” e alguns socialistas “devem estar arrependidos dos disparates” que disseram

João Soares considera que a vitória de António José Seguro nas Presidências de 2026 representa “um ato de justiça em relação a António José Seguro, um homem com uma vida pública exemplar” e sublinhou tratar-se “sobretudo de um resultado muito importante para o país”.Em declarações ao DN, o socialista destaca ainda a mobilização eleitoral, classificando-a como “uma participação belíssima dos portugueses”, que, disse, é “prova da vitalidade da nossa democracia, num contexto muito difícil”.Para João Soares, apoiante desde a primeira hora da candidatura, a escolha de Seguro é também “um ato de justiça”, em relação às criticas de alguns socialistas ao nome apoiado pelo PS, defendendo que, “também nesse plano”, a vitória constitui “uma afirmação do valor da dignidade humana”. Diz: “Houve uma série de pessoas do PS que, no início, tiveram posições inacreditáveis” e que agora “devem estar bastante arrependidas dos disparates que disseram”. Mas, acrescenta, "isso agora não tem importância nenhuma, já passou. É o habitual.”De António José Seguro em Belém, deseja “ a serenidade de que tem dado prova ao longo da sua vida”, bem como “convicções firmes nos valores da democracia, nos valores constitucionais”, recorrendo a “uma intervenção firme, serena e discreta”.Sobre André Ventura - alguém a quem atribuiu “um problema de megalomania, despudor, populismo e egocentrismo” -, afirma que podendo "ser mais reduzido", “o resultado ficou “claramente abaixo daquilo que ele queria”.Quanto à votação em Seguro, e o facto de ter sido batido o recorde de votos de Mário Soares nas eleições de 1991, não hesita. “Claro que não me importo nem incomoda nada, pelo contrário. Estou muito feliz com esta vitória.”.Uma noite tão emotiva como rápida acabou com "20 anos de porrada".Dos pactos de regime à gestão do equilíbrio parlamentar. Seguro entra em Belém já com caderno de encargos\n