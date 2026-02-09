João Soares: vitória de Seguro é “ato de justiça” e alguns socialistas “devem estar arrependidos dos disparates” que disseram
João Soares destaca “participação belíssima dos portugueses” e diz estar "nada incomodado, pelo contrário", por Seguro ter batido o recorde de votos de Mário Soares.
Publicado a

João Soares considera que a vitória de António José Seguro nas Presidências de 2026 representa “um ato de justiça em relação a António José Seguro, um homem com uma vida pública exemplar” e sublinhou tratar-se “sobretudo de um resultado muito importante para o país”.

Em declarações ao DN, o socialista destaca ainda a mobilização eleitoral, classificando-a como “uma participação belíssima dos portugueses”, que, disse, é “prova da vitalidade da nossa democracia, num contexto muito difícil”.

Para João Soares, apoiante desde a primeira hora da candidatura, a escolha de Seguro é também “um ato de justiça”, em relação às criticas de alguns socialistas ao nome apoiado pelo PS, defendendo que, “também nesse plano”, a vitória constitui “uma afirmação do valor da dignidade humana”. Diz: “Houve uma série de pessoas do PS que, no início, tiveram posições inacreditáveis” e que agora “devem estar bastante arrependidas dos disparates que disseram”. Mas, acrescenta, "isso agora não tem importância nenhuma, já passou. É o habitual.”

De António José Seguro em Belém, deseja “ a serenidade de que tem dado prova ao longo da sua vida”, bem como “convicções firmes nos valores da democracia, nos valores constitucionais”, recorrendo a “uma intervenção firme, serena e discreta”.

Sobre André Ventura - alguém a quem atribuiu “um problema de megalomania, despudor, populismo e egocentrismo” -, afirma que podendo "ser mais reduzido", “o resultado ficou “claramente abaixo daquilo que ele queria”.

Quanto à votação em Seguro, e o facto de ter sido batido o recorde de votos de Mário Soares nas eleições de 1991, não hesita. “Claro que não me importo nem incomoda nada, pelo contrário. Estou muito feliz com esta vitória.”

