Iniciativa Liberal diz que exigiu concursos públicos para cargos dirigentes na Câmara de Lisboa

A Iniciativa Liberal (IL) garante que a abertura de concursos para todos os 163 cargos dirigentes da Câmara de Lisboa, revelada na edição desta terça-feira do Diário de Notícias, resulta de uma exigência desse partido para integrar a coligação que reelegeu Carlos Moedas nas autárquicas de 2025.Numa publicação partilhada nas redes sociais da IL, em que o partido felicita o executivo camarário lisboeta pela decisão, que se aplicará a todos os diretores municipais, diretores de departamento e chefes de divisão, lê-se que os liberais sempre defenderam "a reposição da normalidade e da legalidade dos procedimentos concursais".."Este passo, que só peca por tardio, é fundamental para a normalização e dignificação das carreiras dos trabalhadores da Câmara de Lisboa, terminando com a prática de nomeações em regime de substituição como forma de contornar a lei", defende a IL, que se juntou ao PSD e ao CDS-PP na coligação Por Ti, Lisboa, que foi a mais votada na capital aquando das últimas eleições autárquicas.Para o partido, fica claro que "a IL faz a diferença", nomeadamente com o arranque de um processo que se refletirá na valorização das carreiras dos funcionários públicos que deve "obedecer a critérios de meritocracia, transparência e igualdade de oportunidades". .Câmara de Lisboa lança concursos para todos os 163 cargos dirigentes .Lisboa. Presidentes de juntas socialistas exigem reforço de verbas a Carlos Moedas