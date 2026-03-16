Iniciativa Liberal convoca debate de urgência contra sobrecarga fiscal nos combustíveis para esta quinta-feira

A Iniciativa Liberal convocou um debate parlamentar de urgência, para esta quinta-feira, em que pretende discutir e aprovar medidas para "aliviar o impacto que a guerra no Irão está a ter, e vai continuar a ter", no preço que os portugueses pagam pelos combustíveis.Segundo o líder parlamentar da IL, Mário Amorim Lopes, "o Estado ainda não perdeu um único cêntimo" desde que os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão começaram, apesar de o Governo ter feito "uma redução muito ligeira" no imposto sobre produtos petrolíferos. E, por isso, torna-se necessário fazer alterações legislativas que reduzam efetivamente aquilo a que o partido se refere como "sobrecarga fiscal que o próprio Estado aplica sobre os portugueses"."Mais de 30 cêntimos só no gasóleo é dinheiro que faz muita falta no bolso dos portugueses", defende Amorim Lopes, realçando que mais de metade do custo pago pelos consumidores corresponde a impostos.A Iniciativa Liberal não avançou as propostas que levará ao debate na Assembleia da República, mas a líder do partido, Mariana Leitão, tem defendido as vantagens de baixar ou eliminar o ISP em vez de recorrer aos descontos temporários que têm sido avançados pelo Governo de Luís Montenegro..Alívio temporário do ISP custou 604 milhões de euros ao Estado em 2025.Combustíveis voltam a aumentar na próxima semana.Mariana Leitão: "O Governo não tem dado muitos sinais de que esteja a conseguir fazer acontecer"