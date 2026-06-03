Indústria contraria sindicatos: adesão à greve terá sido residual

Adesão de 2% a 3% ou, no máximo, a rondar os 14%, como foi o caso da Sovena. Foram estes os valores apurados pelo DN junto de fontes próximas de empresas industriais que, esta quarta-feira, 3 de junho, se mantiveram a laborar apesar de os sindicatos falarem numa adesão de 100% à paralisação convocada contra o Pacote Laboral.Esta manhã, durante um dos momentos em que fez um ponto de situação sobre a adesão à greve geral, o secretário-geral da CGTP falou de "grandes adesões em todos os setores". Tiago Oliveira deu alguns exemplos no setor privado, tendo em conta os dados apurados até então. No setor da indústria destacou 100% de adesão na DS Smith Leiria, na Sovena, na Bimbo, na Cerealto, Ciarga e Cimpor. Referiu ainda a Galvidro, com 88% e a Bosch, com 95% de adesão.Questionada pelo DN, a fonte oficial da Sovena garantiu que a” adesão à greve na Sovena Portugal foi de 14,9%. As unidades industriais estiveram a laborar sem alterações relevantes ao normal funcionamento das operações”. A Cimpor não quis tecer quaisquer comentários e as outras organizações citadas também ficaram em silêncio. No entanto, o DN sabe que em parte delas, a adesão à greve não ultrapassou os 3%.No mesmo sentido, a Administração dos Portos de Sines e do Algarve informou também que a greve geral em curso nesta quarta-feira, dia 3 de Junho, “não está a ter impacto no habitual funcionamento do Porto de Sines”, ao contrário do que foi avançado pela CGTP e também por Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP. Numa nota enviada às redações, o Porto de Sines acrescenta que até à hora de almoço, altura em que foi libertada, estavam “todos os terminais e serviços a funcionar com normalidade”.