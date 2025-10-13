Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Isaltino Morais voltou a ser eleito em Oeiras, com 61,94% dos votos.
Isaltino Morais voltou a ser eleito em Oeiras, com 61,94% dos votos.Foto: Leonardo Negrão
Política

Independentes crescem uma câmara e um mandato

Apesar de contarem com menos uma maioria absoluta nas câmaras municipais, os movimentos independentes reforçaram a sua representação autárquica face a 2021, e muitos vêm do PS.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Política
Montijo
Setúbal
Oeiras
Maria das Dores Meira
independentes
Isaltino Morais
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt