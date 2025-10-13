Independentes crescem uma câmara e um mandato

Os movimentos independentes, à margem de qualquer partido, chegaram ao fim das eleições autárquicas deste ano com 20 câmaras municipais conquistadas - oito delas com maioria absoluta - e 135 mandatos atribuídos. Entre estes números, há uma reeleição expressiva, em Oeiras, protagonizada por Isaltino Morais, que vincou a margem de manobra que já tinha desde 2021: enquanto há quatro anos os oito mandatos do autarca tinham de conviver com os três, conquistados pelo PS, pela coligação do PSD com o MPT e pela união de forças do BE com o Livre e com Volt, este ano, Isaltino Morais fica com nove vereadores, contra os outros dois, eleitos, pelo PS com o PAN e pelo Chega.Em 2025, Oeiras, Golegã, Esposende, Mealhada, Manteigas, Vizela, Aguiar da Beira e Alzejur tem em comum o facto de serem oito concelhos governados por uma maioria absoluta conquistada por um movimento independente..No entanto, há quatro anos, os independentes tinham nove maiorias absolutas, distribuídas pelo concelho da Calheta, nos Açores - que este ano ficou a cargo do PSD -, pela Batalha, Golegã, Oeiras, Anadia, Borba, Viseu, Ribeira Brava, na Madeira, e Aguiar da Beira.O mapa autárquico mudou um pouco, mas as histórias sucedem-se, a começar pelo concelho de Setúbal, onde o incumbente, André Martins, eleito pela CDU (PCP-PEV), ficou relegado para uma quarta posição. O primeiro lugar ficou para Maria das Dores Meira, a candidata independente que foi presidente da Câmara de Setúbal entre 2006 e 2021, eleita pela CDU. Com o número limite de mandatos atingido há quatro anos, concorreu à Câmara de Almada, acabando derrotada pela candidata do PS, Inês de Medeiros. .Há um ano, desfiliou-se do PCP e acabou agora a concorrer contra André Martins, obtendo a vitória. Maria das Dores Meira, apesar da conquista autárquica, ficou com quatro vereadores, tal como o PS. Há ainda dois mandatos que ficaram a cargo do Chega e um para André Martins, que ficou com o único mandato da CDU.Com um caso de dissidência do PS, José Rondão Almeida presidiu à Câmara de Elvas entre 1993 e 2013, tendo interrompido este ciclo pela limitação no número de mandatos consecutivos - três. Esteve até 2021 como vereador, até que, nesse ano, voltou a ser reeleito. No entanto, a partir de 2015 desfiliou-se do PS e, em 2021, quando voltou a ganhar a liderança de Elvas, já foi como candidato independente, tendo agora repetido a vitória, mas com dois mandatos, os mesmo conquistados pelo Chega..Também com um caso de afastamento do PS, Victor Hugo Salgado ganhou a Câmara de Vizela, em Braga, como independente, e com maioria absoluta - seis mandatos contra um, da coligação PSD, CDS e IL.No entanto, Victor Hugo Salgado está a ser investigado por violência doméstica, motivo pelo qual o PS lhe retirou o apoio. Por seu turno, o PS ficou fora desta corrida.Detalhes135 mandatosEntre 20 câmaras conquistadas este ano - oito delas com maioria absoluta - por movimentos independentes, contam-se também os 135 mandatos, no total, conquistados por estas forças que concorrem lado a lado com forças partidárias.Mais votosEnquanto em 2021 os eleitores atribuíram 276.961 (5,54%) votos aos movimentos independentes, este ano, a tendência revelada para subida no número de votos traduziu-se em 307.355 votos (5,57%).20 liderançasOs movimentos independentes conquistaram em 2025 as câmaras municipais de Mafra, Golegã, Condeixa-a-Nova, Oeiras, Salvaterra de Magos, Esposende, Santa Cruz das Flores, Elvas, Figueiró dos Vinhos, Mealhada, Manteigas, Montijo, Vizela, Vila Nova de Poiares, Aljezur, Setúbal, Santiago do Cacém, Aguiar da Beira e Caldas da Rainha. Há quatro anosEm 2021, os independentes acabaram a corrida autárquica com 19 câmaras municipais conquistadas, especificamente as de Calheta (Açores), Golegã, Batalha, Figueira da Foz - uma vitória protagonizada por Pedro Santana Lopes, que já se tinha desfiliado do Aliança e que, em 2025, voltou a concorrer e a ganhar, mas desta vez pela AD -, Peniche, Oeiras - com Isaltino Morais, que nesta altura tinha conquistado o seu segundo mandato -, Manteigas, Elvas, Anadia, Mealhada, Borba, Guarda, Ribeira Brava (na Madeira), São João da Pesqueira, Porto - com Rui Moreira, que não conseguiu uma maioria absoluta - Ílhavo, Aguiar da Beira e Caldas da Rainha..Maria das Dores Meira: "Setúbal tem potencialidades para ser das mais belas cidades do mundo, e não estou a exagerar!"