Hugo Soares diz que situação em Ceuta provoca "reflexão" sobre a imigração em Portugal

As imagens que chegam de Ceuta motivam "uma reflexão" sobre a regulação da imigração em Portugal, afirmou o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares. Num vídeo partilhado nas redes sociais, o social-democrata defendeu que o Governo "andou bem" ao regular a imigração no país.O deputado recorreu ao exemplo de Ceuta, embora Portugal não tenha vivido uma situação semelhante. "Todos nos sentimos chocados e apreensivos com as imagens que recebemos vindas de Ceuta. Evidentemente não há condições de humanismo para poder receber todos aqueles que desta forma desorganizada, descontrolada, sem regras (...) em Espanha. Isto provoca-nos uma reflexão", destacou.O vídeo é acompanhado da legenda: "Migração: regular com responsabilidade, segurança e humanismo é a matriz do PSD". Segundo Hugo Soares, o Governo regulou "a sério, com responsabilidade, a imigração em Portugal".. O líder parlamentar classificou os últimos anos como um período de "grave crise migratória" em Portugal e atribuiu responsabilidades aos governos socialistas. "Durante oito anos o governo do Partido Socialista fechou os olhos a uma grave crise migratória que estava a acontecer em Portugal. Nós sentimos isso na pressão que houve na habitação, no Serviço Nacional de Saúde, na educação", vincou."Hoje está demonstrado que foi cerca de mais de um milhão e meio de pessoas que entraram em Portugal sem regra", disse. Os números revistos do Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam que a população residente em Portugal aumentou para 11,4 milhões de habitantes, sendo 1,6 milhões cidadãos imigrantes. No entanto, a entrada de muitos dos imigrantes nos últimos anos ocorreu ao abrigo da legislação então em vigor, através das manifestações de interesse. Este mecanismo foi extinto pelo Governo em 2024."Este legado do Partido Socialista que nós voltamos a denunciar e que condenamos efetivamente foi por nós resolvido", defendeu. Na visão de Hugo Soares, as várias reformas na área da imigração traduzem-se em "regular a imigração com responsabilidade, segurança e humanismo".Estas políticas têm sido criticadas por associações e por imigrantes, devido às maiores dificuldades no acesso a vistos para Portugal. O Governo impôs, por exemplo, restrições ao reagrupamento familiar e eliminou mecanismos de regularização em território nacional.O objetivo é incentivar os pedidos de visto a partir dos países de origem. Ao mesmo tempo, o Governo suspendeu o visto para procura de trabalho e determinou que apenas as entidades empregadoras podem requerer, junto dos consulados portugueses no Brasil, vistos de trabalho para cidadãos brasileiros.amanda.lima@dn.pt.Hugo Soares diz que "não se importa" sobre ser visto como "populista de direita" pela regulação da imigração.Governo inverte lógica da migração: mais vistos nos consulados, menos pedidos no território