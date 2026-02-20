Governo quer PTRR aprovado em abril e só define valor depois de auscultação nacional

O primeiro-ministro anunciou esta sexta-feira, 20 de fevereiro, que o Governo quer aprovar a versão final do PTRR no início de abril e o envelope financeiro só será definido após o período de auscultação nacional.Luís Montenegro falava no final da reunião semanal do Conselho de Ministros, que aprovou as linhas gerais do programa “Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência” (PTRR), criado pelo Governo para responder aos efeitos do mau tempo em Portugal que, desde 28 de janeiro, causou 18 mortes e centenas de feridos e desalojados.O primeiro-ministro anunciou já ter pedido reuniões com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o chefe de Estado eleito, António José Seguro, além dos encontros já marcados com os partidos com assento parlamentar, na próxima quarta-feira. ."Pequenos défices" provocados pelo PTRR são na mesma "finanças públicas equilibradas".Mau tempo. Primeiro-ministro anuncia novo PRR "exclusivamente português": o "PTRR"