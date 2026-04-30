Governo dá "passos largos" para fábrica da Embraer em Beja de aeronaves Super Tucano
Política

Governo dá "passos largos" para fábrica da Embraer em Beja de aeronaves Super Tucano

Nuno Melo lembrou que a Embraer é uma empresa com “tecnologia de ponta” e que a fábrica irá criar “empregos particularmente qualificados, melhor pagos, fixando jovens no interior".
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, revelou esta quarta-feira, 29 de abril, que o Governo está a dar “passos largos” para instalar em Beja uma fábrica da construtora aeronáutica brasileira Embraer para produzir aeronaves militares Super Tucano.

Em declarações aos jornalistas, em Beja, o ministro aludiu à “possibilidade cada vez mais plausível” de instalação neste concelho de uma fábrica para produzir os Super Tucano “de A a Z, numa parceria com a Embraer, que de resto já é antiga no que tem que ver com a produção de aeronaves KC-390”.

“Teremos em breve um novo conjunto de reuniões com os representantes da empresa no Brasil e estamos a dar passos largos para o que acredito será a concretização desta empresa”, o que “também mostra que a Defesa Nacional pode ser um poderoso instrumento de coesão social”, realçou, à margem de uma deslocação à feira agropecuária Ovibeja.

Em 17 de dezembro do ano passado, nas instalações da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca, o ministro da Defesa Nacional e o presidente empresa brasileira Embraer assinaram uma carta de intenção para a abertura de uma fábrica de aeronaves Super Tucano em Beja, na cerimónia que assinalou a entrega dos primeiros cinco aviões desta categoria.

Governo dá "passos largos" para fábrica da Embraer em Beja de aeronaves Super Tucano
Embraer volta a produzir em Portugal com nova fábrica em Beja

A cerimónia assinalou a entrega pela Embraer SA à Força Aérea Portuguesa (FAP) das primeiras cinco A-29N Super Tucano de um total de 12, com entrega total prevista durante os próximos dois anos.

Nas declarações prestadas aos jornalistas esta quarta-feira à noite na Ovibeja, tendo ao seu lado o presidente da Câmara de Beja, Nuno Palma Ferro (eleito pelo PCD/CDS-PP/IL), ministro lembrou que a Embraer é uma empresa com “tecnologia de ponta” e que a fábrica irá criar “empregos particularmente qualificados, melhor pagos, fixando jovens no interior, ajudando na criação e reforço de um cluster que é cada vez mais fixado também em Portugal”.

“Esta empresa tem um centro de engenharia em Lisboa, tem uma participação na OGMA, como referi o KC-390 é fabricado em grande parte em Portugal”, sublinhou.

Mas Beja, insistiu, “poderá e deverá ser o destino desta empresa que produzirá de A a Z aviões militares em Portugal. E eu não me recordo de há muitos anos, na verdade não me recordo no passado, de alguma vez isto ter acontecido em Portugal”.

Questionado sobre o possível cronograma deste investimento, Nuno Melo disse que “a expectativa será a da concretização do projeto já para o final do ano, partindo-se daí para a realização de obras infraestruturais, nomeadamente no edifício já identificado na base militar de Beja, para que se parta para a linha de produção”.

Instado pela agência Lusa a explicar se a fábrica poderá ficar dentro da Base Aérea N.º 11 (BA11) de Beja ou em terrenos contíguos, no terminal civil, ou seja, no aeroporto de Beja, Nuno Melo escusou-se a especificar: “Eu deixaria isso para um momento posterior, porque não quero adiantar aquilo que também tem a ver com situações de natureza técnica”.

“Ficará no perímetro da Base de Beja, junto àquilo que já foram em tempos também instalações pensadas para a produção de aeronaves, que nunca aconteceu”, limitou-se a referir.

Nuno Melo revelou também que o investimento, se revelar valores, será “business oriented”, ou seja, “é um projeto que será sustentável por si”, o que “implica necessariamente um investimento mínimo na adaptação das infraestruturas” e, “a partir daí, rentável e sem necessidade de particulares apoios europeus”.

Os Super Tucano são também “uma tipologia de aeronave que é cada vez mais desejada em ambientes disputados, inclusivamente com tecnologias incorporadas de combate a drones, que hoje fazem cada vez mais sentido”, realçou, frisando tratar-se de um avião “versátil”, que é “muito atual” e que tem “encomendas garantidas no momento em que a fábrica seja instalada”.

Defesa
Beja
Força Aérea
Embraer
Diário de Notícias
www.dn.pt