Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo RangelRUI MINDERICO/LUSA
Política

Governo começa na próxima semana a ouvir partidos sobre reconhecimento da Palestina em setembro

Paulo Rangel relevou que as primeiras auscultações vão ser ao Chega, IL e Livre e que as reuniões fazem parte de encontros preparatórios, nos quais vai ser abordado o OE e outra legislação.
O Governo já consultou o Presidente da República sobre o reconhecimento do Estado da Palestina e vai começar a auscultar os partidos com representação parlamentar na próxima semana, começando pelo Chega, IL e Livre, revelou este sábado, 30 de agosto, o executivo.

"As conversações com o Presidente da República já tiveram lugar, agora faltam as consultas aos grupos parlamentares, esta semana pelo menos três", disse à Lusa o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, enquanto ainda está a decorrer uma reunião ministerial dos países da União Europeia (UE), em Copenhaga, na Dinamarca.

Paulo Rangel relevou que as primeiras auscultações vão ser ao Chega, Iniciativa Liberal e Livre e que as reuniões fazem parte de encontros preparatórios não só por causa desta questão, mas também do Orçamento do Estado e outra legislação.

"Desde o dia 31 de julho está claro que Portugal iniciou esse processo" de reconhecer o Estado da Palestina em setembro, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.

Sobre a possibilidade de sancionar os "colonos [israelitas] violentos", que ocupam território palestiniano na Cisjordânia, o governante português assumiu que "há muita margem para progredir", e também no acordo de associação com Israel.

"Somos favoráveis a que houvesse sanções, não digo totais - uma vez que o consenso é difícil -, mas ter algumas. Seriam sinais importantes de pressão sobre o Governo israelita para parar esta ofensiva que está a ser feita agora em Gaza, seja os entraves à chegada de ajuda humanitária, seja também o plano para os novos colonatos na Cisjordânia, que é extremamente preocupante", sustentou.

Governo
Médio Oriente
reconhecimento da Palestina

