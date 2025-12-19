Gouveia e Melo desafiado a "concretizar suspeitas" em relação a Marques Mendes no debate de segunda-feira

A comissão política da candidatura presidencial de Marques Mendes, que esteve reunida nesta tarde de sexta-feira, desafiou Henrique Gouveia e Melo a aproveitar o debate televisivo que fará na próxima segunda-feira com o antigo líder do PSD para "concretizar que suspeitas e que dúvidas tem" em relação às suas atividades profissionais.Reagindo às notícias sobre o dinheiro que Marques Mendes ganhou nos últimos anos, enquanto consultor da Abreu Advogados e através da sua empresa pessoal de consultoria, o ex-ministro Miguel Poiares Maduro, membro da comissão política do atual conselheiro de Estado, identificou Gouveia e Melo e Cotrim de Figueiredo como os adversários na corrida ao Palácio de Belém que têm optado por "uma campanha de insinuações não concretizadas"..Marques Mendes divulga 22 clientes e desafia candidatos a revelarem tudo o que possa constituir “conflitos de interesses”.Referindo-se ao debate entre Cotrim de Figueiredo e Marques Mendes, Poiares Maduro criticou o antigo presidente e atual eurodeputado da Iniciativa Liberal por não ter apontado falhas em concreto ao adversário que estava consigo no estúdio.Mas o membro da comissão política de Marques Mendes passou ao contra-ataque, desafiando os restantes candidatos que se apresentam às eleições de 18 de janeiro de 2026 a revelarem todos os clientes que tiveram nos últimos anos, quando se trate de pessoas que exerceram atividade privada. Mas que também os que exerceram funções públicas "revelem se nas suas candidaturas estão pessoas com as quais essas organizações públicas celebraram contratos nos últimos anos".Poiares Maduro começou a sua intervenção com uma saudação à "iniciativa inédita em Portugal" de Marques Mendes ter revelado os clientes que a sua empresa teve - alega não o poder fazer quanto aos clientes da Abreu Advogados -, dizendo ser algo "que nunca aconteceu com candidatos a cargos públicos" e que "vai para lá das obrigações"."É uma prática de transparência que é fundamental para permitir o escrutínio e a avaliação de potenciais conflitos de interesse para um qualquer candidato a um cargo desta importância", disse Poiares Maduro..Antes disso, a candidatura presidencial do antigo líder social-democrata apresentara nesta sexta-feira uma lista com clientes da sociedade LS2MM, por trabalhos de consultoria estratégica: Alberto Couto Alves SGPS (que motivou uma denúncia anónima ao Ministério Público, que foi entretanto arquivada), Associação Portuguesa dos Industriais de Engenharia Energética, Atrys Portugal Centro Médico Avançado, Denominador Comum – Consultoria de Negócios e Painhas. Reagindo a um artigo da Sábado, onde se lê que Marques Mendes ganhou mais de 700 mil euros nos últimos dois anos enquanto consultor da Abreu Advogados e na sociedade LS2MM, o candidato presidencial comprometeu-se a divulgar a lista da sua empresa familiar, após autorização dos clientes, mas não da sociedade de advogados, por colocar em causa o sigilo profissional.Da lista da LS2MM constam, no âmbito de conferências proferidas por Marques Mendes, a Associação Rodoviária de Transportes Pesados de Passageiros, a Associação de Restaurantes McDonald’s, a Brandom – Comunicação, Imagem e eventos, a CBRE – Sociedade de Mediação Imobiliária, a Cimpor – Serviços, a Eixo e Debate, a El Circo del Marketing SL;, a Ger Imotion; a GS1 Portugal, a Marketividade – Marketing, Comunicação e Vendas, a Primavera – Business Software Solutions, a Rede Global, a Shopitur, a Tabaqueira II e a Tedcom.Também surgem na lista da empresa familiar de Marques Mendes a SIC e a Medipress, devido ao espaço de comentário televisivo semanal e a artigos de opinião que escreveu.