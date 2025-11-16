Gonçalo Almeida Ribeiro, antigo 'vice' do TC, assume apoio à candidatura de Cotrim de Figueiredo

O antigo vice-presidente do Tribunal Constitucuional (TC) Gonçalo Almeida Ribeiro confirma que apoia João Cotrim de Figueiredo na corrida a Balém. De acordo com um comunicado a que o DN teve acesso, o ex-juiz conselheiro assume o seu apoio porque considera que o antigo líder da IL e atual eurodeputado "é o único candidato que se situa no delicado ponto de equilíbrio entre independência e experiência política".Na nota de Gonçalo Almeida Ribeiro, este ponto de equilíbrio que vê em Cotrim de Figueiredo é justificado pelo facto do candidato apoiado pela IL ter "a independência de quem teve uma vida profissional intensa e diversificada" e por surgir com "a experiência de quem desempenhou funções políticas de importância assinalável".Como segundo argumento para este apoio, o antigo juíz do Palácio Ratton vê Cotrim de Figueiredo como "um homem de carácter, apto a desempenhar a função moderadora, reguladora e pacificadora que compete ao Presidente da República no nosso sistema constitucional", para além de ter "um espírito reformista e um temperamento optimista, o que o levará a usar o seu capital de influência para inspirar a acção política necessária para a resolução dos problemas estruturais do país".Por fim, Gonçalo Almeida Ribeiro, eleito para o Tribunal Constitucional em 2016 por indicação do PSD na Assembleia da República, afirma que Cotrim de Figueiredo tem uma "sensibilidade ideológica" que o previne "contra a tentação de uma subversão caudilhista do sistema de governo", que, de acordo com o ex-juiz conselheiro, é "um grave retrocesso cultural e uma séria ameaça à democracia".Para além do ex-vice-presidente do TC, também o advogado e comentador José Miguel Júdice – que é simultaneamente o mandatário de Cotrim de Figueiredo e pai da atual ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice – vê o candidato apoiado pela IL como "manifestamente o melhor que se apresenta" nas Eleições Presidenciais de 2026.O candidato, porém, não conta, neste momento, com o apoio do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, apesar de Cotrim de Figueiredo se ter assumido como o candidato que está mais próximo da sua orientação política."Acho que, do ponto de vista da sua orientação política, eu sou o candidato que está mais perto daquilo que o Pedro Passos Coelho pode desejar fazer em Portugal", afirmou Cotrim de Figueiredo há um mês, depois de ter assistido à sessão de apresentação do livro intitulado Introdução ao Liberalismo, de Miguel Morgado..Cotrim de Figueiredo, o "Isaac Nader das presidenciais" quer "surpreender" os "tristes do costume".José Miguel Júdice esteve na apresentação de livro de Seguro, mas é mandatário de Cotrim de Figueiredo