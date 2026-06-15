Filipe Sousa: "Nas propostas olho sempre para o impacto no país e não para a cor partidária"

Desde o dia em que assumiu o mandato, qual foi a maior ideia feita que desfez sobre o trabalho na Assembleia da República?O principal desafio é a adaptação a este órgão deliberativo. Sempre disse que sou mais executivo e mantenho essa opinião. A minha intervenção parlamentar é muito espontânea e sentida, algo que ao longo da carreira política sempre privilegiei. Tenho tido algumas vitórias interessantes, essencialmente no que diz respeito a questões sociais das regiões autónomas. Acima de tudo, venho com o propósito de cumprir o objetivo de dar voz às ilhas, que continuam à margem do centralismo de Lisboa. Claro que é um ano de adaptação, mas a mensagem está a passar. Sempre fui uma pessoa de consensos, nunca privilegiei o teatro, nem o confronto político que não leva a lado nenhum e afasta as pessoas da política. E noto que já perceberam o meu estilo de debater. Recordo uma passagem da minha primeira intervenção na Assembleia da República, em julho de 2025: venho para construir e não para destruir.Alguém que vem para construir em vez de destruir está em contraciclo neste Parlamento?Talvez. Tive uma experiência na Assembleia Legislativa Regional de Madeira e sempre disse que nunca mais queria voltar a parlamentos, mas surgiu esta oportunidade quando estava a terminar o terceiro mandato autárquico no município de Santa Cruz. A estrutura diretiva do partido fez o pedido logo em 2024, e na altura não conseguimos a eleição, por poucos votos. Mas nunca esteve no meu horizonte, nem tive a ambição de chegar ao Parlamento nacional. Aliás, a minha carreira política começou na melhor escola, que são as freguesias. Fui presidente de junta, vereador da oposição, deputado municipal, presidente de câmara, deputado regional... sempre em escadinha.Até foi eleito por uma coligação entre PS\u0010e CDS...Fui eleito vereador, mas optei pela presidência da Junta de Freguesia de Gaula. O que noto muito na Assembleia da República, e que a diferencia do parlamento regional, é haver mais respeito. Sinto apoio e compreensão de todos os deputados. Dizem que cativo as pessoas com o diálogo. Pode ou não ter a ver com isso, mas sinto essa diferença relativamente à Assembleia Regional, que é uma chacota tremenda, o que também tem a ver com jogatanas de poder do PSD-Madeira. Não me sinto realizado, pois há muito ainda por percorrer, mas a missão está a ser cumprida.O Juntos pelo Povo (JPP) ficou muito perto de entrar para a Assembleia da República em 2024, pelo que não foi uma surpresa ter sido eleito em 2025. Como se preparou para o que seria uma nova fase da sua vida?Não houve preparação. Tenho capacidade de sentir o pulsar das pessoas. Um político que se preze, que esteja confiante e seja responsável pelo que fez, de bem e de mal, sente se esse pulsar é positivo ou não. E eu sentia um pulsar amplamente positivo. Aconteceu a eleição e confesso que está a ser pesado para mim, pois estou em muitas comissões. Entro às oito e meia ou nove da manhã, e saio à noite, no final dos trabalhos. Ainda não tive muito tempo para contacto direto com a população nas diferentes zonas do país, à exceção do tema do uso exclusivo de aguardente da região demarcada do Douro [na produção de vinho do Porto], que passou na generalidade. Foi uma grande vitória, com apoio de outros partidos, pois sozinho não conseguia. Isto para dizer o quê? Os únicos sítios do país que tenho visitado são Lamego e Peso da Régua, devido a essa iniciativa. Prevejo agora visitar outras zonas do país, pois tenho recebido convites. Há duas semanas recebi uma mensagem de um jovem de Fafe, a dizer que esperava que visitasse o seu concelho, pois acompanha o trabalho parlamentar e aprecia muito a minha forma espontânea de discursar. O caminho faz-se caminhando. Já disse à estrutura do JPP que não estou aqui para recrutar pessoas. Na política, sempre fui uma pessoa algo isolada, mas tive três mandatos na autarquia com a mesma equipa de vereação. Nunca corri, de forma desenfreada, para ganhar por ganhar. De certeza que não corre bem quando isso acontece.Os deputados são eleitos por um círculo, mas representam o país inteiro. É-lhe importante que haja motivos para quem não é madeirense se sentir representado por si?A forma como tenho sido abordado, mais no Norte, para a criação de estruturas do JPP nos concelhos, é um bom sinal. O meu receio é que tivemos algumas experiências a nível nacional, em termos autárquicos - por exemplo, na Maia, onde elegemos vereadores em 2017 -, que depois não correram bem. Primeiro, temos de cimentar o projeto, de o consolidar, e só depois, aos poucos, ir recrutando os melhores, no verdadeiro sentido da palavra. Há muitos oportunistas. Tenho recebido alguns, e verifica-se logo que são pessoas com interesses ou que já estiveram em vários campos de intervenção, e aproveitam a melhor oportunidade. Tenho 61 anos e o legado que quero deixar não é esse. Quero deixar um projeto consolidado. Já atingimos este patamar de termos de representação na República, e espero que, no futuro, a nossa Constituição preveja a existência de partidos regionais. Sempre fui defensor das autonomias e da regionalização, e defendo o país dividido em regiões e a existência de partidos regionais. Aliás, estamos aqui pela forte implantação do JPP na Madeira, onde somos a segunda força política. Se assim não fosse, não conseguiríamos votos suficientes para um qualquer círculo a nível nacional. É possível que o JPP inspire novos partidos no Algarve, ou no Norte, como em Espanha existem partidos catalães e bascos?Tenho um convite para visitar o País Basco e partilhar a experiência do JPP. Ainda não tive a oportunidade, pois o tempo é pouco, chega a sexta-feira e o fim-de-semana é para a família e para contacatar o nosso círculo eleitoral. Acredito que a revolução vai acontecer a curto prazo, mas sinto que, quando se aborda a questão, os principais partidos fogem como o diabo da cruz dessa eventualidade.Porque é que isso acontece?É o centralismo. Há dias disse a um órgão de comunicação social da minha região que o centralismo de Lisboa olha para as regiões autónomas com desconfiança, como olha para as outras regiões. Tem de haver uma forma eficiente e eficaz de aproximar as populações mais isoladas dos grandes centros em termos de delegação de competências, o que só ocorrerá, na minha modesta opinião, com a divisão do país em regiões político-administrativas. Se o caminho será esse, a ver vamos, mas noto que os principais partidos da governação são muito resistentes a essa descentralização. Nunca convivi bem com interesses instalados e, aos poucos, vou notando, nas palavras, nas ações e nas negociatas que se vão fazendo fora do Parlamento, o objetivo de manter o estatuto dos grandes partidos que sempre vimos governar. Estando do lado esquerdo do hemiciclo, tem primado pela liberdade nos votos e nas intervenções. Sente-se um deputado de esquerda ou um deputado livre?Sou um deputado livre. Não tenho o partido a condicionar-me, salvo uma ou outra exceção, em que partilho a minha visão e peço opinião. Na Lei da Nacionalidade houve um debate sério lá na Madeira e votei a favor por haver situações que vieram ao encontro do que defendia. Sinto-me livre e sem qualquer pressão no sentido de voto. Identifico-me de centro-esquerda, de uma esquerda moderada, e a liberdade pela qual sempre pugnei nas minhas decisões tem sido importante. Nas propostas apresentadas pelos diferentes partidos, olho sempre, não para a cor partidária, mas para o impacto no país e nas populações. Não me choca nada votar propostas da direita ou da esquerda. Tenho votado propostas do Chega e da extrema-esquerda também. Até hoje não me arrependi da minha liberdade de voto. Confesso que falhei uma ou duas vezes no início, por distração, mas nada de grave. As votações têm sido todas em consciência com o meu pensamento e as minhas intervenções, que preparo com uma semana de antecedência. A vantagem que eu tenho - ou desvantagem - é ter pouco tempo.Tem de ser conciso.Muitas vezes isso é difícil quando temos um tema no coração e não tenho esse poder de síntese, infelizmente. Às vezes perco-me na escrita, mas aos poucos vou-me adaptando. Levo muito a peito o que levo escrito. Às vezes posso sair do alinhamento, mas é importante para a minha adaptação, até para controlar os tempos.O JPP nasceu como um movimento cívico concentrado em Santa Cruz e conquistou essa autarquia, mas neste momento é a maior força da oposição na Assembleia Regional da Madeira e na Câmara do Funchal. A presença na Assembleia da República pode potenciar o vosso crescimento na região?Tem potenciado. No Dia de Portugal fui ao Funchal e fiquei surpreendido pela positiva. Não fazia ideia que as pessoas acompanhavam o Parlamento nacional. Muitas vieram fazer perguntas, abraçar-me, dizer que tinham gostado das intervenções. Não imagina o feedback que recebi do meu discurso do 25 de Abril, não só na região como a nível nacional. É algo por que não esperava. O sentimento das pessoas é positivo. Costumava dizer, quando exercia a função de autarca, que a proximidade com a população era assídua e quando chegava a campanha marcávamos presença com um cartaz ou outro, mas o investimento era residual. É o que estou a tentar fazer. Mantendo esta fasquia, seguramente iremos manter a confiança do povo madeirense, e o objetivo é crescer um pouco mais, a ver se conseguimos formar um grupo parlamentar.Os partidos que elegeram deputados únicos em 2019 [Chega, Iniciativa Liberal e Livre] somam agora 75 deputados. Suponho que o JPP não almeja chegar a tanto...Bastava meter mais um deputado, para poder ir para a reforma descansado (risos).Com mais um deputado também acabava a questão de desafiar as leis da Física entre plenário e comissões parlamentares.Não sei se foi um erro ou não, mas abraçei muitas comissões, naquela ânsia de perceber toda a dinâmica do Parlamento, e há muitas em que não estou bem numa nem noutra, sempre numa correria. Mais uma alminha seria importante. E quem vier a seguir provavelmente fará melhor do que fiz até agora.. Nesta sessão legislativa tivemos o tema do subsídio social de mobilidade, muito relevante para as regiões autónomas e que pôs em causa orientações partidárias. É bom sinal que os deputados possam questionar ou mesmo furar as indicações?Acho que sim. Podemos ter toda a legitimidade para furar a disciplina de voto. É claro que nos grandes grupos parlamentares, em matérias importantes, como o Orçamento do Estado, muitas vezes o deputado pode fazer a diferença para a viabilização. Seguramente poderá haver disciplina, pois uma birra pode pôr em causa a estabilidade de um Governo. Nunca ponderei seriamente a matéria porque, até agora, não ambiciono fazer parte de um Governo. Mas o subsídio social de mobilidade, que criou essa situação entre os eleitos do PSD pela Madeira, foi uma das minhas bandeiras e nunca desisti. As propostas foram sistematicamente recusadas, mas a verdade é que foram implementadas, de alguma forma, por partidos que as recusaram. Apesar de as propostas do JPP terem sido recusadas, o subsídio social de mobilidade foi a sua principal vitória neste ano?Uma vitória, acima de tudo, pela discussão ampla e pela oportunidade que tenho de confrontar o primeiro-ministro, de 15 em 15 dias. Fico feliz, em primeiro lugar, por o Governo finalmente ter percebido que os insulares devem pagar a parte que lhes diz respeito - os 79 euros na Madeira e os 119 euros nos Açores -, mas que não basta o passageiro pagar e há que perceber de que forma se paga às companhias aéreas que prestam o serviço. O próprio primeiro-ministro respondeu no plenário que está a ser criado um mecanismo financeiro complexo para que, no momento em que se paga à companhia, o Estado também pague a sua parte. São pequenas vitórias. Não obstante o facto de ser rejeitado, nunca desistimos, com projetos de resolução, projetos de lei, e depois o PS e o Chega juntaram-se numa apreciação parlamentar. Foram no caminho daquilo que tínhamos proposto - e ainda bem.Costuma haver contactos, mesmo que informais, com os deputados eleitos pela Madeira dos vários partidos?Nesta questão da mobilidade, eu próprio falei com Carlos Pereira (PS) e Francisco Gomes (Chega) e disse-lhes que era imporante uma junção de esforços no sentido de criarmos uma plataforma de entendimento. Quem lançou a pedra fui eu, mas não sei se eles falaram com o PSD.Normalmente não existe o hábito de os deputados madeirenses se reunirem?No passado não sei se o faziam. Eu nunca o fiz. Quando apresentamos propostas poderá haver um diálogo no dia que antece a votação, mas até hoje não.Olhando para o futuro, o que seria mais importante para o JPP: integrar o Governo Regional da Madeira, eventualmente como força dominante, ou fazer parte de uma maioria que apoie o próximo Governo da República?Vou ser muito sincero nesta resposta. Acredito que o JPP seja governo na Madeira, pela forma como está a trabalhar, embora a dinâmica política se altere de um dia para o outro, mas na República nunca passou pela minha cabeça fazer parte de um elenco governativo. Depende dos cenários, mas confesso que nunca o ambicionei, nem nunca o partido falou nessa possibilidade. Agora, se numa futura eleição o JPP mantiver representação na Assembleia da República, com um deputado ou mais, e se essa representação for chamada a constituir um governo, teremos de o encarar com muita responsabilidade e seriedade, com os prós e os contras. Uma coisa é certa: o JPP nunca foi de virar as costas às responsabilidades. Mas é um cenário hipotético.Sendo que o cenário na Madeira é muito mais plausível.Sim, mas também não acredito que o JPP consiga governar sozinho. Nunca gostei de trabalhar com cenários. Vivo um dia de cada vez. O que sinto hoje é positivo, tanto na Madeira como aqui, mas não consigo aferir se esse sentimento positivo é suficiente para crescermos aqui na República. Manter, acho que sim. Crescer, tenho as minhas dúvidas, mas também vai depender de muitas dinâmicas.Neste momento há desafios como o Pacote Laboral, e na próxima sessão legislativa virá a revisão constitucional. O que poderá o JPP trazer para esses debates?No que toca ao Pacote Laboral, repito que venho para construir e não para destruir. Sou frontalmente contra a forma como foi trabalhado. Esteve oito ou nove meses na concertação social e acho que o Governo inverteu os papéis, pois deveria negociar ou falar primeiro com os partidos e, depois de conseguir um certo alinhamento, passar para os parceiros sociais. Na minha modesta opinião, houve falta de planeamento. E a pressa é inimiga da perfeição, como cheguei a dizer no plenário, quando foi a Lei da Nacionalidade. Já disse ao ministro dos Assuntos Parlamentares que na generalidade irei votar contra o Pacote Laboral, por questões de princípio, mas irei apresentar soluções, de forma construtiva. No processo de revisão constitucional temos uma proposta pronta para dar entrada, mais a ver com questões ligadas às autonomias regionais e à criação de partidos regionais.