Filipe Sousa é um dos fundadores do Juntos pelo Povo, pelo qual foi eleito três vezes para a presidência da Câmara de Santa Cruz. Em 2025 tornou-se o primeiro deputado do partido na Assembleia da República.
Filipe Sousa é um dos fundadores do Juntos pelo Povo, pelo qual foi eleito três vezes para a presidência da Câmara de Santa Cruz. Em 2025 tornou-se o primeiro deputado do partido na Assembleia da República. FOTO: Leonardo Negrão
Política

Filipe Sousa: "Nas propostas olho sempre para o impacto no país e não para a cor partidária"

Deputado único do Juntos pelo Povo assume a missão de “dar voz às ilhas” num Parlamento a que se apresenta como “uma pessoa de consensos”. E pretende que a Constituição preveja partidos regionais.
Leonardo Ralha
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