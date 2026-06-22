Federações do PS: três nomes próximos de Carneiro ganham em Coimbra, Bragança e Braga

O Partido Socialista teve este fim de semana um ato eleitoral para as federações distritais e concelhias e, dos resultados obtidos, destaca-se a vitória de dois deputados em distritos onde existia mais do que uma lista a concurso e também a entrada de Ricardo Costa em Braga, ex-membro do Secretariado Nacional do PS. José Luís Carneiro tem assim três pessoas próximas a assumirem cargos nas distritais naquela que foi a primeira eleição dos órgãos desde que o atual secretário-geral está em funções.O deputado Pedro Coimbra sucede a João Portugal, que não se recandidatou à liderança da Federação Distrital de Coimbra, tendo vencido com 76% dos votos dos militantes, frente a Américo Baptista. É uma vitória importante numa distrital que tem tido várias rivalidades e que viu, nas Autárquicas, uma sangria, com saídas de militantes para encabeçarem candidaturas independentes. Com pedidos de impugnação pelo meio, Américo Baptista avançou com uma providência cautelar no Tribunal Constitucional (TC), alegando irregularidades nos cadernos eleitorais.Em Bragança, Júlia Rodrigues, de grande confiança de José Luís Carneiro, avançou e levou Benjamim Rodrigues, candidato e presidente em vigência, a apoiar a escolha da deputada de 2025 e antiga autarca em Mirandela. A nova presidente da distrital foi a mais votada em 11 dos 12 concelhos do distrito, perdendo em Bragança, concelho que se tornou socialista nas Autárquicas. Obteve 636 votos, mais 220 do que Bruno Veloso (416).Em Braga, houve um acordo pré-eleitoral. Eduardo Oliveira, de Famalicão, e Pedro Sousa, da concelhia e vereador em Braga, aceitaram apoiar Ricardo Costa, ex-membro do Secretariado Nacional. Derrotado em Guimarães em 2025, o vereador minhoto enfrentou, porém, oposição, via Sérgio Castro Rocha, que foi presidente da Junta de Freguesia de Ponte entre 2013 e 2025, presidente do Conselho de Administração da Vitrus entre 2017 e 2025 e que exerce hoje o cargo de secretário da Comunidade Intermunicipal do Ave. Costa obteve, de acordo com o PS, "mais de mil votos” de diferença para o opositor também vimaranense.Em Vila Real, o deputado Rui Santos foi reeleito com 75,1% dos votos. O ex-presidente da câmara, de 2013 a 2025, superou Ricardo Almeida, professor e empresário, que se ficou pelos 23% de votação. Santos volta a um cargo que exerceu antes de ser o candidato à autarquia. Em Viseu, o antigo autarca em Cinfães Armando Mourisco capitalizou a vitória autárquica do PS em Viseu (com João Azevedo) e foi reeleito na federação. O deputado conquistou 66,6% dos votos, 917 de um total de 1.377 votantes, contra os 30,6% da adversária Lúcia Araújo Silva.Entre as novidades estão as sucessões encaminhadas, na sua grande maioria a Sul. Hugo Pereira, presidente em Lagos, substitui Luís Graça, que finalizava mandato, no Algarve. No Baixo Alentejo é Marcelo Guerreiro, de Ourique, a herdar o posto de Nélson Brito. Em Évora, João Grilo, presidente no Alandroal a celebrar o terceiro mandato na autarquia, sucede a Luís Dias. Em Portalegre, o deputado Luís Testa afastou-se e entra Tiago Teotónio Pereira, vogal executivo do programa Alentejo 2030. Conquistou 434 dos 456 votos num universo marcado pela abstenção: havia mais de 900 militantes inscritos. Em Viana do Castelo, o presidente da autarquia Luís Nobre é agora líder da distrital também.Em nove das distritais não houve novidades nem concorrência. Em Lisboa é eleita a eurodeputada Carla Tavares, com 92,4% dos votos. No Porto, Nuno Araújo afirmou à Lusa ter vencido com 96%. Nas concelhias, Davide Amado continua em Lisboa e no Porto, após saída voluntária de Tiago Barbosa Ribeiro, é Luís Catarino, com 95% dos votos, a herdar papel importante na definição do candidato autárquico de 2029. Em Aveiro, permanece o deputado Hugo Oliveira, em Leiria o presidente da Câmara Gonçalo Lopes. Neste fim de semana foram reeleitos também Vítor Pereira (Castelo Branco), Alexandre Lote (Guarda), Brian Silva (Oeste), Hugo Costa (Santarém) e André Pinotes Batista (Setúbal), os dois últimos que são deputados do PS no Parlamento. .Federações PS. Militantes em Coimbra querem impugnar eleição; Viseu, Vila Real, Bragança e Braga têm duelos.Bragança, Vila Real e Viseu contrariam pedido de Carneiro e há listas rivais pelas federações.PS. Mudança na concelhia do Porto tem em vista ataque às autárquicas em 2029\n