Fabian Figueiredo foi o primeiro deputado entrevistado pelo DN no âmbito do primeiro ano da legislatura.
Fabian Figueiredo foi o primeiro deputado entrevistado pelo DN no âmbito do primeiro ano da legislatura.FOTO: Gerardo Santos
Política

Fabian Figueiredo: "Eleitores pediram humildade ao Bloco, mas humildade não significa silêncio"

Na primeira de uma série de entrevistas com parlamentares, um ano após as legislativas, bloquista, que substituiu Mortágua na AR, explica o novo discurso e mira a reconquistar eleitorado de direita.
Frederico Bártolo
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