Exames nacionais. PS avançará com comissão de inquérito se ministro da Educação não esclarecer questões até setembro

O PS avançará com uma comissão parlamentar de inquérito se o ministro da Educação não responder satisfatoriamente até ao início de setembro a um conjunto de questões sobre o processo de digitalização de exames nacionais.Esta iniciativa foi referida pelo líder da bancada socialista, Eurico Brilhante Dias, esta sexta-feira, 24 de julho, em conferência de imprensa, na sede nacional do PS, adiantando que essa comissão parlamentar de inquérito, se arrancar, será após a conclusão do período de candidaturas para acesso ao ensino superior.Eurico Brilhante Dias disse que as questões do PS são enviadas esta sexta-feira ao ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, e devem ser respondidas até ao início de setembro.De acordo com o líder parlamentar do PS, “só quando todos os instrumentos de escrutínio do Governo se encontrarem esgotados” e – salientou – “só após a conclusão do processo de candidaturas para o acesso ao Ensino Superior” é que os socialistas admitem avançar com a comissão parlamentar de inquérito.Interrogado se o PS pretende avançar para essa comissão parlamentar de inquérito de forma potestativa - ou seja, de forma a forçar a sua realização -, Eurico Brilhante Dias respondeu que, neste momento, não lhe parece que seja necessário recorrer a esse mecanismo regimental. Confia que haverá uma maioria parlamentar favorável à realização dessa comissão parlamentar de inquérito.Perante os jornalistas, Eurico Brilhante Dias frisou que deve ser realizada uma auditoria externa ao Ministério da Educação sobre o que se passou nos exames nacionais .Iniciativa Liberal quer atual e anterior presidentes do Júri Nacional de Exames com urgência no Parlamento.Professores ainda não foram convocados para reapreciações de exame, nem para classificar provas da 2.ª fase