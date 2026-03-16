Eurodeputado João Oliveira acusa Comissão Europeia de forçar privatização da Azores Airlines

João Oliveira, deputado europeu do PCP, questionou Bruxelas quanto às "pressões da Comissão Europeia para a privatização da Azores Airlines." O comunista lembra que a "região ultraperiférica dos Açores tem significativas necessidades de ligações aéreas regulares a Portugal continental" e que a "Ryanair deixou recentemente de voar para os Açores por lhe ter sido recusado o aumento dos subsídios públicos que recebe."Por isso mesmo, João Oliveira diz temer que a TAP possa "deixar de voar para os Açores em consequência da privatização", mesmo que o PS tenha validado a venda de 49,9% do capital da transportadora por parte do Governo mediante a garantia de que as rotas para as ilhas se manteriam.Estimando num gasto anual de 100 milhões de euros do Governo para "o apoio aos voos para os Açores", João Oliveira ataca a "destruída e privatizada Azores Airlines" e releva que existem "sérias dúvidas sobre quem assegurará as ligações aos Açores e a que custo."O eurodeputado afirma mesmo que a "Comissão Europeia tem exercido uma brutal pressão para a privatização da Azores Airlines, impondo multas mesmo sem que o governo regional tenha recebido qualquer proposta de compra que fosse considerada aceitável."Nesse sentido, questiona como pode a Europa "salvaguardar a coesão social e territorial depois das privatizações" e indaga mesmo os responsáveis europeus se irão "abandonar a pressão para a privatização da Azores Airlines.".João Oliveira vê luta contra\na pobreza dependente de opções de política pública.Consórcio critica SATA e Governo açoriano no processo de privatização da Azores Airlines\n.TAP: Pinto Luz diz que não é PS quem define se tem condições para liderar privatização \n\n\n